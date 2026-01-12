ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με αφορμή δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους για την ένταξη των Νοσηλευτών των Νοσοκομείων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ) τους επόμενους μήνες – οι οποίες αποτελούν επανάληψη προηγουμένων δηλώσεων του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη – επανέρχεται στο διαχρονικό αίτημά του για την άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ Πέτρος Λυμπερίδης σε σχετικές του δηλώσεις αναφέρει ότι οι Φυσικοθεραπευτές των δημοσίων νοσοκομείων, ομοίως με τον κλάδο των Νοσηλευτών, περιλαμβάνονται στην ίδια λίστα την οποία η επιτροπή ειδικών, με Πρόεδρο τον Καθηγητή κο Παναγιώτη Μπεχράκη, αναθεώρησε ήδη από την 16/12/2020 βάσει των ειδικών κριτηρίων του Νόμου 3790/2009.

«Κατ’ επέκταση, η ένταξη των 650 νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ είναι υποχρεωτική και οφείλει να δρομολογηθεί μαζί με την ένταξη του κλάδου των Νοσηλευτών, που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας.» όπως αναφέρει ο πρόεδρος.

Μάλιστα ο εκπρόσωπος του κλάδου επισημαίνει ότι: «δεν θα δεχτούμε καμία εξαίρεση για ένα τεκμηριωμένο δικαίωμα που προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής ΒΑΕ» ενώ παράλληλα χαρακτηρίζουν την πιθανή επιλογή αποκλεισμού από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, «αναιτιολόγητη» και όπως επισημαίνουν:

«Η ένταξη και των νοσοκομειακών φυσικοθεραπευτών στα ΒΑΕ, επιτάσσεται από την λογική, την ισονομία και το ίδιο το θεσμικό πόρισμα της Πολιτείας μέσω των αρμοδίων φορέων της».

