ΥΓΕΙΑ

13.01.2026 08:57

Νέα μελέτη: Εντυπωσιακή μείωση του καρκίνου του τραχήλου μετά τον εμβολιασμό έναντι του HPV

13.01.2026 08:57
Είκοσι χρόνια μετά την έγκριση του πρώτου εμβολίου HPV, δύο μεγάλες ανασκοπήσεις της Cochrane επιβεβαιώνουν ότι ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και μειώνει εντυπωσιακά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου τραχήλου της μήτρας. 

Τα νέα στοιχεία, που βασίζονται σε εκατοντάδες μελέτες και δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, ενισχύουν τη σημασία του εμβολιασμού στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αναφορικά με τα οφέλη στην πρόληψη του καρκίνου, οι επικαιροποιημένες ανασκοπήσεις της Cochrane εξετάζουν τόσο δεδομένα πληθυσμού όσο και αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, όπως μεταδίδει το medscape.com. Στις μελέτες πληθυσμού, που αθροίζουν περισσότερα από 132 εκατομμύρια άτομα, ο εμβολιασμός έως την ηλικία των 16 ετών συνδέεται με 80% μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου τραχήλου της μήτρας

Ακόμη πιο εντυπωσιακά, σε κορίτσια που εμβολιάστηκαν στις ηλικίες 12–13 ετών, δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό καρκίνου στις μακροχρόνιες παρακολουθήσεις. Οι επιστημονικές εταιρείες στις ΗΠΑ, όπως η American Cancer Society και η American Academy of Pediatrics, συστήνουν τον εμβολιασμό από 9 έως 12 ετών, ενώ τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η προστασία μειώνεται όταν ο εμβολιασμός γίνεται μετά τα 16.

Οι παρενέργειες

Η Cochrane εξέτασε ειδικά αν υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που συχνά αναφέρονται στα κοινωνικά δίκτυα, όπως είναι σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, χρόνια κόπωση, παράλυση ή υπογονιμότητα. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα, ο εμβολιασμός δεν είχε καμία συσχέτιση. Επίσης δεν εντοπίστηκε καμία ένδειξη ότι ο εμβολιασμός σχετίζεται με πρώιμη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, ένας ακόμη μύθος που συχνά αναπαράγεται διαδικτυακά.

Η μελέτη

Η παράλληλη μετα-ανάλυση κλινικών δοκιμών, με περισσότερους από 157.000 συμμετέχοντες, έδειξε ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τις υψηλόβαθμες προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου.

Σε γυναίκες 15–25 ετών καταγράφηκε 60% μείωση σοβαρών προκαρκινικών βλαβών που σχετίζονται με τους τύπους HPV που καλύπτει το εμβόλιο. Παράλληλα, μειώθηκαν και οι σπάνιες προκαρκινικές βλάβες του αιδοίου και του κόλπου, ενώ τρεις μεγάλες δοκιμές έδειξαν ότι ο εμβολιασμός περιορίζει και την εμφάνιση κονδυλωμάτων για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο εμβολιασμός στην πρώιμη εφηβεία προσφέρει τη μέγιστη προστασία, αλλά τα οφέλη παραμένουν σημαντικά και για μεγαλύτερους εφήβους και νέους ενήλικες, ακόμη και αν έχουν ήδη σεξουαλική εμπειρία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η πλήρης εικόνα για την πρόληψη και άλλων καρκίνων που σχετίζονται με τον HPV —όπως του στοματοφάρυγγα, του πέους και του πρωκτού— θα χρειαστεί ακόμη χρόνο, καθώς αυτοί εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να αναμένονται διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που ήδη καταγράφονται στον καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

