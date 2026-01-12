Άλμα Ζωής: Σεμινάρια ενδυνάμωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες με καρκίνο μαστού

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα: Βοήθεια στο Διαδίκτυο», για γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Μέσα από τρία αυτοτελή σεμινάρια, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ή να εξελίξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να εκπαιδευτούν στη χρήση απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων, που σχετίζονται με τη διαχείριση της υγείας τους και το Σύστημα Υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των ασθενών μέσα από την ανάπτυξη απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να διαχειρίζονται τα θέματα υγείας τους με μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα καθαρά έσοδα του Greece Race for the Cure®.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου (Ηπείρου 11, 2ος όροφος).

Ο 1ος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί:

Επίπεδο Αρχαρίων (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, 2μμ-4μμ): Εξοικείωση με βασικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. λειτουργίες έξυπνων συσκευών, σύνδεση σε Wi-Fi, ασφαλής χρήση, εγκατάσταση εφαρμογών, περιήγηση σε ιστοσελίδες, δημιουργία & χρήση email)

Μεσαίο Επίπεδο (Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, 2μμ-4μμ): Αυτονομία σε βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. άυλη συνταγογράφηση, πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή, κλείσιμο ραντεβού)

Προχωρημένο Επίπεδο (Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, 2μμ-4μμ): Ψηφιακή ανεξαρτησία (π.χ. ηλεκτρονική αίτηση ΚΕΠΑ, κατάθεση δικαιολογητικών, χρήση MyHealth app & ψηφιακού φακέλου, προστασία προσωπικών δεδομένων, δημιουργία προσωπικού ημερολογίου υγείας).

Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται αποκλειστικά τηλεφωνικά στο 210 4180006 (εσωτ. 29), από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρες 11πμ-3μμ.

Κατά τη δήλωση συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενη θα απαντά σε σύντομο ερωτηματολόγιο, ώστε να καθοριστεί το κατάλληλο για εκείνη επίπεδο, βάσει των ψηφιακών της δεξιοτήτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η κατοχή και χρήση προσωπικού tablet, smartphone ή laptop κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου, οι συμμετέχουσες θα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο διαθέσιμο επίπεδο, εφόσον το επιθυμούν.

Περισσότερα: almazois.gr

