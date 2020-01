Πάπας Φραγκίσκος: Νευρίασε με πιστή που τον τράβαγε από το χέρι (Video)

Ένα απρόοπτο αντιμετώπισε ο πάπας Φραγκίσκος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, το βράδυ της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας του στην πλατεία χαιρετούσε τους πιστούς, όταν μία γυναίκα του τράβηξε το χέρι, θέλοντας να τον φέρει προς το μέρος της.



Ο πάπας ξαφνιάστηκε, χτύπησε το χέρι της πιστής και στην συνέχεια απομακρύνθηκε φανερά εκνευρισμένος.

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn