«Λουκής Λάρας» στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Η συναρπαστική ιστορία του Λουκή Λάρα και της Σφαγής της Χίου το 1822, θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», μέσα από το νέο πρωτότυπο μουσικό έργο του Λευτέρη Βενιάδη, γραμμένο για αντρική φωνή, βιολοντσέλο και ηθοποιό.

Το εμβληματικό διήγημα του Δημητρίου Βικέλα, γραμμένο το 1879 και εμπνευσμένο από την αληθινή μαρτυρία του Χιώτη επιζώντα της Σφαγής Λουκά Ζίφου όπως αυτή καταγράφηκε στο χειρόγραφο «Αυτοβιογραφία γέροντος Χίου», μας γυρίζει σχεδόν 200 χρόνια πίσω, τη χρονιά της Μεγάλης Καταστροφής.

Χίος, 1822. Ο νεαρός Λουκής επιστρέφει με τον πατέρα του από τη Σμύρνη στη γενέτειρα τους, τη Χίο, προκειμένου να βρουν καταφύγιο από τις λεηλασίες και τις επιθέσεις των Τούρκων στη Μικρά Ασία που ολοένα και πυκνώνουν. Η Ελληνική Επανάσταση βρίσκεται στο απόγειό της και η Χίος δεν αργεί να μπει στον χάρτη των εξεγερμένων νησιών. Η απάντηση όμως των Τούρκων θα είναι αμείλικτη.

Μπροστά στα έντρομα μάτια του 20χρονου Λουκή συντελείται η ολοσχερής καταστροφή της Χίου. Ολόκληρα χωριά καίγονται, δεκάδες χιλιάδες σφαγιάζονται, γυναίκες βιάζονται, μικρά παιδιά απάγονται, το αίμα κυλάει παντού… Μέσα σε αυτόν τον όλεθρο ο Λουκής και η οικογένειά του παλεύουν για τη σωτηρία τους αναζητώντας τρόπο να εγκαταλείψουν το νησί. Κι αυτή είναι μόνο η αρχή της μεγάλης τους περιπέτειας… Η συγκλονιστική αυτή ιστορία μετατρέπεται σε μουσική αφήγηση χάρη στην πρωτότυπη σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη που αγκαλιάζει, διατρέχει και δίνει νέα πνοή στον λόγο του Βικέλα. Ο ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος, ο λυρικός τραγουδιστής Νίκος Ζιάζιαρης και ο διεξιοτέχνης σολίστας του βιολοντσέλου Αλέξανδρος Μποτίνης γίνονται η φωνή του Λουκή Λάρα. Ενός Λουκή με τρεις υποστάσεις. Όλες αδιαίρετες σε μια υπόσταση. Όλοι είναι ο Λουκής και αφηγούνται αυτή́ τη γεμάτη συγκινήσεις ιστορία, ταξιδεύοντας μας σε χρόνους και τόπους που μόνο η μουσική μπορεί.

Info:

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:30

