search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 23:09
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 20:56

Ο Χάρι Στάιλς ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ του μετά από 4 χρόνια

15.01.2026 20:56
Harry Styles

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο, τέταρτο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει αυτή την άνοιξη.

Με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» και κυκλοφορία στις 6 Μαρτίου, το άλμπουμ είναι το πρώτο ολοκληρωμένο project του Στάιλς μετά από τέσσερα χρόνια. Ακολουθεί το άλμπουμ synth pop του 2022, το οποίο κέρδισε τους κριτικούς και χάρισε στον πρώην σταρ των One Direction το κορυφαίο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Grammy του 2023.

Στο Instagram, ο Στάιλς κοινοποίησε το εξώφυλλο του «Kiss All the Time. Disco, Occupationally», το οποίο απεικονίζει τον 31χρονο καλλιτέχνη με μπλουζάκι και τζιν τη νύχτα, να στέκεται κάτω από μια λαμπερή μπάλα ντίσκο κρεμασμένη έξω.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» θα περιέχει 12 κομμάτια και η εκτελεστική παραγωγή του θα είναι του Kid Harpoon. Ο Βρετανός τραγουδοποιός και παραγωγός είναι στενός συνεργάτης του Στάιλς από την αρχή της σόλο καριέρας του, έχοντας εργαστεί σε όλα τα άλμπουμ του από το ομώνυμο ντεμπούτο του τραγουδιστή το 2017.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Είναι επίσης το πρώτο project του Στάιλς από τότε που το μέλος των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέθανε το 2024, αφού έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η «μυστική» κόρη του Freddie Mercury

«Every breath you take»: Πώς το θρυλικό τραγούδι διέλυσε τους Police – Οι διαφωνίες, το ξύλο και τα δικαστήρια

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «Marty Supreme» με Τιμοτέ Σαλαμέ (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kyranakis perka 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συγγνώμη» ζήτησε ο Κυρανάκης από την Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο «εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»

kypros-agia-napa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χαμός με ντοκιμαντέρ του Channel 4 για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών στην Αγία Νάπα

gaza-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β΄ Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα

6812185
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78 – «Λύγισε» στο φινάλε το τριφύλλι

afroditi-papathanasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αφροδίτη Παπαθανάση: Η κρίση στο πολιτικό σύστημα βαθαίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

falso-tiramisu_
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη τιραμισού, που θυμίζει επιδόρπιο

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 23:09
kyranakis perka 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συγγνώμη» ζήτησε ο Κυρανάκης από την Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο «εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»

kypros-agia-napa
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χαμός με ντοκιμαντέρ του Channel 4 για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών στην Αγία Νάπα

gaza-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β΄ Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα

1 / 3