Ο Χάρι Στάιλς ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ του μετά από 4 χρόνια

Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο, τέταρτο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει αυτή την άνοιξη.

Με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» και κυκλοφορία στις 6 Μαρτίου, το άλμπουμ είναι το πρώτο ολοκληρωμένο project του Στάιλς μετά από τέσσερα χρόνια. Ακολουθεί το άλμπουμ synth pop του 2022, το οποίο κέρδισε τους κριτικούς και χάρισε στον πρώην σταρ των One Direction το κορυφαίο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στα βραβεία Grammy του 2023.

Στο Instagram, ο Στάιλς κοινοποίησε το εξώφυλλο του «Kiss All the Time. Disco, Occupationally», το οποίο απεικονίζει τον 31χρονο καλλιτέχνη με μπλουζάκι και τζιν τη νύχτα, να στέκεται κάτω από μια λαμπερή μπάλα ντίσκο κρεμασμένη έξω.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» θα περιέχει 12 κομμάτια και η εκτελεστική παραγωγή του θα είναι του Kid Harpoon. Ο Βρετανός τραγουδοποιός και παραγωγός είναι στενός συνεργάτης του Στάιλς από την αρχή της σόλο καριέρας του, έχοντας εργαστεί σε όλα τα άλμπουμ του από το ομώνυμο ντεμπούτο του τραγουδιστή το 2017.

Το «Kiss All the Time. Disco, Occupationally» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία.

Είναι επίσης το πρώτο project του Στάιλς από τότε που το μέλος των One Direction, Λίαμ Πέιν, πέθανε το 2024, αφού έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Αργεντινή.

