«Every breath you take»: Πώς το θρυλικό τραγούδι διέλυσε τους Police – Οι διαφωνίες, το ξύλο και τα δικαστήρια

Το «Every Breath You Take δεν είναι απλώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ποπ ιστορίας. Είναι ένα κομμάτι φορτισμένο με ένταση, συγκρούσεις και μια παράξενη «σκοτεινή ενέργεια» που, όπως φαίνεται, ακολουθεί τους δημιουργούς του μέχρι σήμερα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Sting και οι πρώην συνεργάτες του στους Police, Stewart Copeland και Andy Summers, συναντιούνται στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σε μια νέα διαμάχη για τα δικαιώματα του τραγουδιού.

Η δικαστική μάχη για τα δικαιώματα

Οι Copeland και Summers υποστηρίζουν ότι ο Sting τους οφείλει χρήματα από τα δικαιώματα του «Every Breath You Take», κυρίως λόγω των εσόδων από streaming, που υπολογίζονται περίπου στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η πλευρά του Sting απαντά ότι οι παλιές συμφωνίες δεν περιλάμβαναν τα έσοδα από streaming και μάλιστα ισχυρίζεται πως οι δύο μουσικοί μπορεί να έχουν ήδη πληρωθεί παραπάνω από όσα δικαιούνταν.

Παρ’ όλα αυτά, αποκαλύφθηκε ότι μετά την κατάθεση της αγωγής, ο Sting κατέβαλε σχεδόν 870.000 δολάρια για παλαιότερες «υποπληρωμές».

Και όμως, τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν το μέλλον.

Ένα αγέραστο τραγούδι… 43 ετών

Η διαμάχη δεν αφορά ένα ξεχασμένο hit. Το «Every Breath You Take» βρίσκεται σταθερά στο Top 10 των πιο streamed τραγουδιών παγκοσμίως στο Spotify, με περίπου 3,5 εκατομμύρια ακροάσεις την ημέρα. Οι ακροάσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με ώθηση από το «Stranger Things» αλλά και από το TikTok. Η επιτυχία του τραγουδιού το καθιστά μια αδιάκοπη μηχανή παραγωγής εσόδων, που καταλήγουν κυρίως στον Sting, ο οποίος είναι ο μοναδικός επίσημος συνθέτης.

Το «σκοτεινό» τραγούδι

Παρότι πολλοί το θεωρούν μια ρομαντική μπαλάντα, ο ίδιος ο Sting έχει παραδεχτεί ότι το τραγούδι κρύβει κάτι σκοτεινό. Ήθελε να γράψει κάτι «τρυφερό και σαγηνευτικό», αλλά πρόσθεσε, όπως είπε, μια αίσθηση εμμονής που το κάνει σχεδόν απειλητικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει περιγράψει το κομμάτι ως «ένα άσχημο, μικρό τραγούδι, πραγματικά κακό». Κι όμως, συνεχίζει να παίζεται σε γάμους, συχνά χωρίς ειρωνεία.

Η κόλαση του στούντιο

Η ηχογράφηση του «Every Breath You Take» υπήρξε σχεδόν τόσο εφιαλτική όσο και η ίδια η θεματολογία του τραγουδιού. Οι Police βρίσκονταν πλέον σε ανοιχτό πόλεμο. Ο παραγωγός Hugh Padgham έχει περιγράψει μια ατμόσφαιρα συνεχούς έντασης, λέγοντας ότι ο Sting και ο Stewart Copeland «μισούσαν ο ένας τον άλλον», με καβγάδες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις συνηθισμένες μουσικές διαφωνίες. Οι συγκρούσεις ήταν συχνά λεκτικές, αλλά δεν έλειπαν ούτε οι σωματικές αντιπαραθέσεις μέσα στο στούντιο, σε ένα κλίμα που έκανε την πρόοδο σχεδόν αδύνατη.

Το ίδιο το τραγούδι έγινε πεδίο μάχης. Ο Sting επέμενε σε έναν αυστηρό, λιτό ρυθμό, ενώ ο Copeland ένιωθε εγκλωβισμένος από αυτό που θεωρούσε δημιουργικό περιορισμό. Οι διαφωνίες τους επαναλαμβάνονταν ασταμάτητα, σε σημείο που πέρασαν περίπου δέκα ημέρες εντατικής δουλειάς χωρίς να υπάρχει καμία πρόοδος. Ο Andy Summers, λιγότερο εκρηκτικός αλλά εξίσου απογοητευμένος, μπήκε τελικά στο στούντιο και μέσα σε μία λήψη πρόσθεσε το κιθαριστικό μοτίβο που έδωσε στο τραγούδι τη χαρακτηριστική του ταυτότητα και έφερε μια σπάνια στιγμή ομοφωνίας.

Οι εντάσεις αυτές δεν περιορίστηκαν στην ηχογράφηση. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Synchronicity, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, φτάνοντας στο σημείο όπου ο Copeland έσπασε ένα πλευρό του Sting, ένα περιστατικό που αργότερα υποβαθμίστηκε ως «παιχνίδι», αλλά που επιβεβαίωνε πόσο βαθιά είχε ραγίσει η σχέση τους. Το «Every Breath You Take» γεννήθηκε μέσα σε αυτό το περιβάλλον σύγκρουσης προαναγγέλλοντας ουσιαστικά το τέλος των Police στο απόγειο της επιτυχίας τους.

Το τραγούδι που μιλά για αιώνια παρακολούθηση συνεχίζει, με έναν ειρωνικό τρόπο, να τους στοιχειώνει.

(Με στοιχεία από Guardian)

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «Marty Supreme» με Τιμοτέ Σαλαμέ (Videos)

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ελληνικής ταινίας που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (photos/video)

«Avengers: Doomsday»: Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser της υπερπαραγωγής της Marvel (photo/videos)