ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:06
14.01.2026 12:13

«Avengers: Doomsday»: Η Shuri συναντά τους Fantastic Four στο νέο επικό teaser της υπερπαραγωγής της Marvel (photo/videos)

14.01.2026 12:13
credit: Marvel

Το νέο teaser της Marvel για το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday» αποκαλύπτει την πρώτη επαφή των ηγετών της Wakanda με τα μέλη των Fantastic Four. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Shuri (Λετίσια Ράιτ – Letitia Wright) και ο βασιλιάς της Wakanda, M’Baku (Γουίνστον Ντιούκ – Winston Duke) που υποδέχονται τον Ben Grimm γνωστό και ως The Thing (Έμπον Μος-Μπάκραχ – Ebon Moss-Bachrach), των Fantastic Four.

«Έχασα όλους όσους είχαν σημασία για μένα. Ένας βασιλιάς έχει τα καθήκοντά του: να προετοιμάζει τον λαό του για τη μετά θάνατον ζωή. Εγώ έχω τα δικά μου», ακούγεται να λέει η Shuri στο teaser η οποία ανέλαβε το βάρος της στολής του Black Panther στο «Wakanda Forever» (2022) μετά τον θάνατο του αδελφού της, T’Challa (Τσάντγουικ Μπόουζμαν – Chadwick Boseman).

Οι υπόλοιποι «Fantastic Four» –ο Mr. Fantastic (Πέδρο Πασκάλ – Pedro Pascal), η Invisible Woman (Βανέσα Κίρμπι – Vanessa Kirby) και ο Human Torch (Τζόζεφ Κουίν – Joseph Quinn)- θα εμφανιστούν επίσης στο «Doomsday», μετά το ντεμπούτο τους το περασμένο καλοκαίρι στην ταινία «The Fantastic Four: First Steps», που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’60.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία των Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe & Anthony Russo), αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες από την Disney στις 18 Δεκεμβρίου. Θα περιλαμβάνει μια εμβληματική λίστα υπερηρώων που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom, με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ (Robert Downey Jr.) να επιστρέφει θριαμβευτικά στο MCU για να ενσαρκώσει τον θρυλικό κακό.

Αυτό είναι το τέταρτο teaser που δίνει η Marvel στη δημοσιότητα. Τα προηγούμενα βίντεο επικεντρώθηκαν στον Captain America (Κρις Έβανς – Chris Evans), τον Thor (Κρις Χέμσγουορθ – Chris Hemsworth) και τον Cyclops των X-Men (Τζέιμς Μάρσντεν – James Marsden).

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, έναν χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει το sequel, «Avengers: Secret Wars».

