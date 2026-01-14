search
ΣΙΝΕΜΑ

14.01.2026 16:52

«Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ»: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ελληνικής ταινίας που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (photos/video)

14.01.2026 16:52
PATTY_Photo_3
credit: TVCO International Distributions

Το ταξίδι της στις ελληνικές αίθουσες ετοιμάζεται να ξεκινήσει η ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», μία σύγχρονη ιστορία ενηλικίωσης που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης -αλλά και διεθνώς- λαμβάνοντας πέντε βραβεία.

Αυτή είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη Γιώργου Γεωργόπουλου, μετά το «Tungsten» και το «Δε Θέλω να Γίνω Δυσάρεστος Αλλά Πρέπει να Μιλήσουμε για κάτι Πολύ Σοβαρό» με πρωταγωνιστές τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα, Γιούλα Μπούνταλη, Μελίνα Κοτσέλου, Τάσος Νούσιας, Μαρία Καλλιμάνη και Αντώνη Κοτζιά.

Σύνοψη

Η Δάφνη, μια αθλήτρια του Τζούντο από την Ικαρία, είναι έτοιμη να απλώσει τα φτερά της και να ακολουθήσει τον Δάσκαλο Γιούρι στην μεγάλη πόλη και να κυνηγήσει το όνειρο των Ολυμπιακών αγώνων. Ο Γιούρι, που για λόγους άγνωστους, έχει εξαφανιστεί από τον κόσμο του Τζούντο τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει ψάχνοντας μια καινούργια αρχή, ενώ η Δάφνη μεταβαίνει από την ξεγνοιασιά της εφηβείας στον δύσκολο κόσμο της ενηλικίωσης.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Πάντα ήθελα να κάνω μια ταινία γύρω από κάποιο άθλημα. Έχοντας υπάρξει αθλητής του Τζούντο για αρκετά χρόνια, και κατά την ενηλικίωση μου , αποφάσισα να αναπτύξω μια ιστορία ενηλικίωσης με φόντο ένα άθλημα που γνωρίζω καλά. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα με αυστηρές ηθικές αρχές, και προσωπικά υπήρξα πολύ τυχερός που είχα έναν δάσκαλο που ήταν ταυτόχρονα και μέντορας. Το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» είναι μια απόπειρα επανεξέτασης των «Αθλητικών ταινιών» (Sports Films), ένα είδος ταινιών με το οποίο μεγάλωσα. Η ιστορία της Πάττυ είναι μια ιστορία γύρω από την σχέση μεταξύ ενός Sensei (Δάσκαλος Τζούντο) και ενός Τζουντάκα (μαθητή τζούντο) μια ιστορία αρχετυπική. Μια ιστορία που γνωρίζουμε όλοι αλλά στην περίπτωση της «Πάττυ» ειπωμένη μέσα από το πρίσμα της εποχής της. Πιστεύω πως με την «Πάττυ» έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και την συγκίνηση. Το Τζούντο είναι ένα άθλημα που απαιτεί σωματική επαφή κι αυτή η επαφή είναι εύκολο να παρεξηγηθεί.

credit: TVCO International Distributions

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στην σχολή Σταυράκου και μετέπειτα Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης. Ακόμα, σπούδασε Ευρωπαϊκό πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μεγάλη επιρροή που τον ώθησε προς το σινεμά ήταν ο πατέρας του που υπήρξε Διευθυντής Φωτογραφίας σε πολλές κλασσικές Ελληνικές ταινίες. Ταυτόχρονα με τις σπουδές του ξεκίνησε την καριέρα του σαν μοντέρ και μετέπειτα σαν σκηνοθέτης παραγωγός κυρίως σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες ντοκιμαντέρ και επιμορφωτικές εκπομπές για την ελληνική τηλεόραση.

credit: TVCO International Distributions

Credits

Πρωταγωνιστούν: Μορτ Κλωναράκη Βαγγέλης Μουρίκης, Φιλίππα Κουτούπα
Γιούλα Μπούνταλη Μελίνα Κοτσέλου Τάσος Νούσιας Μαρία Καλλιμάνη Αντώνης Κοτζιάς
Σενάριο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργόπουλος 

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη GSC | Βοηθός Σκηνοθέτη: Μίλτος Ντζούνης | Σκηνογράφος: Έλενα Βαρδαβά | Ενδυματολόγος: Βασιλεία Ροζάνα | Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά |  Μονταζ: Γιώργος Γεωργόπουλος | Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος / Μαριλένα Ορφανού| Ηχοληψία: Νίκος Έξαρχος   Casting Director: Σταύρος Ράπτης | Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης | Σχεδιασμός Ήχου: Άρης Λουζιώτης |  Color grading: Γρηγόρης Αρβανίτης | VFX: Yafka  | Παραγωγοί: Στέφανος Κουτσαρδάκης / Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος / Φένια Κοσοβίτσα | Executive Producers: Βαγγέλης Μουρίκης / Αντώνης Κοτζιάς / Γιώργος Γεωργόπουλος / Κώστας Βαρυμπομπιώτης / Ανδρέας Ζουπάνος Κριτικός

credit: TVCO International Distributions

Μια παραγωγή των CHAOTIC GOOD PRODUCTIONS / FALIRO HOUSE PRODUCTIONS / BLONDE AUDIO VISUAL PRODUCTIONS σε συμπαραγωγή με τους EKKOMEΔ / ΕΡΤ Α.Ε

World Sales: TVCO International Distributions / Minerva Pictures

credit: TVCO International Distributions

Διανομή: Tanweer Alliances S.A.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

credit: TVCO International Distributions

