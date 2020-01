Λιβύη: Στρατιώτες του Χάφταρ φιγουράρουν σε αστυνομικά τμήματα και κρίσιμα περάσματα της Σύρτης (Photos)

O Λιβυκός Εθνικός Στρατός LNA που διευθύνεται από τον στρατάρση Χαλίφα Χάφταρ, με οπτικό υλικό επιχειρεί να αποδείξει ότι κατέλαβε την στρατηγικής σημασίας πόλη της Σύρτης, στο δρόμο προς την κατάληψη της πρωτεύουσας Τρίπολης και την οριστική εκδίωξη του Φαγιέζ Αλ Σάρατζ που σήμερα ηγείται της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της πολύπαθης χώρας.

Διάφορες αναρτήσεις στο twitter δείχνουν στρατιώτες του LNA να έχουν καταλάβει υπό τον έλεγχό τους αστυνομικά τμήματα, να ελέγχουν στρατηγικά περάσματα σε δρόμους της Σύρτης και να έχουν υπό τον έλεγχό τους ακόμα και στρατιωτικό υλικό τουρκικής προέλευσης!

Sirte central police station receiving their new car and equipment, after being deprived and robbed by the militias of the #GNA.

Viva #Libya pic.twitter.com/NyuVKSyL9G