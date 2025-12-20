Πότε απενεργοποιείται ο ΑΦΜ και ποιες συναλλαγές «παγώνουν» μετά τις νέες οδηγίες ΑΑΔΕ

Νέους κανόνες για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να απενεργοποιείται ένας Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θέτει η ΑΑΔΕ, προσαρμόζοντας τη διαδικασία στις επισημάνσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου έθεσε όρια στη γενικευμένη πρακτική «παγώματος» ΑΦΜ, οδηγώντας τη Φορολογική Διοίκηση σε αναθεώρηση του πλαισίου.

Η απενεργοποίηση ΑΦΜ δεν συνδέεται πλέον με γενικές υποψίες φοροδιαφυγής, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται ρητά. Μπορεί να γίνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτημα του ίδιου του φορολογούμενου, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα αντίρρησης και παροχής εξηγήσεων.

Μία από τις βασικές περιπτώσεις αφορά τη διαπίστωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ΑΦΜ στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμενος καλείται να απενεργοποιήσει τους επιπλέον ΑΦΜ μέσω της σχετικής ψηφιακής διαδικασίας. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτεπάγγελτα, διατηρώντας τον ΑΦΜ που αποτυπώνει πληρέστερα τη φορολογική εικόνα.

Για την επιλογή του ΑΦΜ που παραμένει ενεργός, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως δηλώσεις εισοδήματος, περιουσιακά δεδομένα, εταιρικές συμμετοχές και οικονομικές υποχρεώσεις. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αντικρούσει τα στοιχεία και να ζητήσει επανεξέταση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις απόκτησης ΑΦΜ με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή με τη χρήση πλαστών ταυτοποιητικών εγγράφων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απενεργοποίηση μπορεί να επεκταθεί και σε νομικά πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον συγκεκριμένο ΑΦΜ.

Ειδικότερα, εάν ο φορολογούμενος εμφανίζεται ως μοναδικός εταίρος ή μέλος εταιρείας, τότε απενεργοποιείται και ο ΑΦΜ της εταιρείας. Αντίστοιχα, η απενεργοποίηση μπορεί να επηρεάσει και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το ίδιο νομικό πρόσωπο ως μοναδικός εταίρος.

Όταν ο προς απενεργοποίηση ΑΦΜ εμφανίζεται σε θέσεις διοίκησης ή εκπροσώπησης άλλων νομικών προσώπων, η Φορολογική Διοίκηση προβλέπει την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην εκπροσώπηση ή στα καταστατικά έγγραφα.

Ανάλογες προβλέψεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ΑΦΜ λειτουργεί ως φορολογικός εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος τρίτου προσώπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητείται η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή η δήλωση αποδοχής άμεσης επικοινωνίας με τη Φορολογική Διοίκηση.

Σημαντικές είναι και οι πρακτικές συνέπειες της απενεργοποίησης. Όσο ένας ΑΦΜ παραμένει απενεργοποιημένος, δεν επιτρέπεται η υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Με το νέο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να οριοθετήσει τις παρεμβάσεις της, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες παραβάσεις και αποφεύγοντας πρακτικές που κρίθηκαν προβληματικές από τη Δικαιοσύνη.

