«Φιάσκο» για Ερντογάν: Έστειλε τεθωρακισμένα και drone ΤΒ2 για τον Σάρατζ αλλά έπεσαν στα χέρια του... Χάφταρ! (Photos/Videos)

Τουρκικά κέντρα ελέγχου και τηλεχειρισμού των περιβόητων μη επανδρωμένων drones ΤΒ2 που "διαφημίζει" η γειτονική μας χώρα έπεσαν στα χέρια ανδρών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού υπό τον αυτοαποκαλούμενο στρατάρχη Χαλία Χάφταρ στην στρατηγική πόλη και λιμάνι της Σύρτης. στη κεντρική Λιβύη.

Eπισης στα χέρια των ανδρών του LNA έπεσαν και τουρκικής κατασκευής θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα BMC και Amazon 4Χ4 που βρέθηκαν σε αποθήκη των κυβερνητικών στρατευμάτων.

By the way we captured a lot more than 1 #Turkish #BMC a warehouse stoked with Brand-new 3 BMC Kirpi-2 and 2 AMAZON (4x4).

Viva #LNA #Libya.

Thank you Erdogan

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν την μεγάλη εμπλοκή του τουρκικού στρατού και κατ' επέκταση της τουρκικής κυβέρνησης στα εσωτερικά της Λιβύης, αλλά και τις απώλειες που ήδη μετρά η Τουρκία σε άψυχο για την ώρα, στρατιωτικό υλικό.

Sirte today

* Father and son fighting side by side for the liberation Libya.

* children of Sirte greeting their army with flowers.

* A ruined Dinner.

* A captured #Turkish #BMC.

Viva #LNA #Libya