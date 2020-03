Facebook: Έφθασε μεγάλη αλλαγή στην εφαρμογή (Photo | Video)

Μετά από πολλές αναβολές και καθυστερήσεις η πολυαναμενόμενη αλλαγή στην όψη του Facebook, έφτασε, με την εισαγωγή του dark mode, δηλαδή, των σκοτεινών χρωμάτων στο intergace.

Οι αλλαγές στο Facebook ξεκίνησαν από σήμερα και σιγά σιγά όλοι οι χρήστες desktop θα μπορούν να προχωρήσουν στη χρήση του νέου Facebook.

Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο υπόσχεται ταχύτερους χρόνους φόρτωσης, μεγαλύτερα γράμματα και πιο εύκολη πλοήγηση.

Βέβαια η σημαντικότερη και πιο περιζήτητη αλλαγή είναι ο ερχομός του dark mode (σκοτεινή λειτουργία), το οποίο ενεργοποιείτε από τις ρυθμίσεις.

Το Facebook εδώ και χρόνια είχε dark mode στην εφαρμογή του messenger, με τους χρήστες να ζητάνε επανειλημμένα τη σκοτεινή λειτουργία και για την κανονική εφαρμογή.

