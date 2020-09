Έτοιμη να παρέχει στήριξη για τη Μόρια δηλώνει η ΕΕ

Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει στήριξη μετά τη φωτιά στη Μόρια, ανέφερε σε μήνυμά του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

My thoughts go out to all who have been put in danger at the #Moria migrant camp.



Full solidarity with the people of Lesbos providing shelter, the migrants and staff.



We are in touch with the Greek authorities and ready to mobilize support.@kmitsotakis @YlvaJohansson