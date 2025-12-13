Σύλληψη 44χρονου στα Πετράλωνα – Κυκλοφορούσε με πιστόλι, μαχαίρι και κάρτα αστυνομικού (Photos)

Στη σύλληψη ενός 44χρονου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πιστόλι, μαχαίρι, και κάρτα αστυνομικού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στα Πετράλωνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στα Πετράλωνα εντόπισαν τον 44χρονο με δίκυκλο και κατά τη διάρκεια ελέγχου βρήκαν στην κατοχή του:

πιστόλι

θήκη πιστολιού

2 γεμιστήρες με 12 φυσίγγια

αναδιπλούμενο μαχαίρι

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απωλέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

