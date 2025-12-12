search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 23:52
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 23:16

Θεσσαλονίκη: Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής

12.12.2025 23:16
marina kalamarias

Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση προκλήθηκε μετά από την ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής ελληνικής σημαίας, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στην μαρίνα της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ παρατηρήθηκε μικρής έκτασης ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, η οποία περιορίστηκε με πλωτό φράγμα και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χρήση υλικών απορρύπανσης.

Παράλληλα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

