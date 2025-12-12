search
12.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 22:44

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

12.12.2025 22:44
Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12/12, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η ανακάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο.

Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς.

ΚΟΣΜΟΣ

Οι Κέβιν Γουορς και Κέβιν Χάσετ πιθανότεροι υποψήφιοι για την ηγεσία της Fed – Ο Τραμπ λέει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια στο 1%

ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν σε νέα κατάπαυση πυρός έπειτα από νέα παρέμβαση Τραμπ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αμυντική κατάρρευση στη Βαρκελώνη και δεύτερη σερί ήττα για τον Ολυμπιακό, 98-85 η Μπαρτσελόνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tether: Μυθική πρόταση για την εξαγορά της Γιουβέντους και δέσμευση για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

