Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένη οβίδα κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον 6ο προβλήτα του λιμανιού

Οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν οβίδα του Β’ παγκοσμίου πολέμου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12/12, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η ανακάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο δυτών στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα.

Όπως ανακοίνωσε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πυρομαχικό υλικό (οβίδα διαστάσεων 30 εκατοστών) εναποτέθηκε στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου παραμένει φυλασσόμενο.

Από τη Λιμενική Αρχή αποκλείστηκε το σημείο και παράλληλα ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς.

Διαβάστε επίσης:

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή-μποξέρ – Τον γρονθοκόπησε βίαια, έπεσε κάτω αιμόφυρτος και χτύπησε το κεφάλι του

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες, με το βλέμμα στο πανελλαδικό συντονιστικό του Σαββάτου – «Δεν τρώμε σανό»

Αγρότες της Θήβας έφτασαν στις Αφίδνες και σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν οι οδηγοί (Video)