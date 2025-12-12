Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Καλπακίου, στήνοντας στη μέση του δρόμου ένα φέρετρο, σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη σημαία.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κίνηση αποσκοπούσε στο να δείξουν σε όλους ότι η αγροτιά, η καρδιά της ελληνικής παραγωγής, βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό.

Κατά τους ίδιους, η πομπή με το φέρετρο συμβολίζει τον θάνατο του αγροτικού επαγγέλματος, το τέλος μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης στη γη και τα ζώα.

Είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης προς την πολιτεία, μια τελευταία προειδοποίηση ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα.

