Σεπόλια: Κουκουλοφόρος σπάει τη βιτρίνα καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο – Έκλεψε χρήματα και αναψυκτικά και τράπηκε σε φυγή (Video)

Τη στιγμή που ένας άγνωστος άνδρας έσπασε με ένα καπάκι από φρεάτιο τη βιτρίνα καταστήματος στα Σεπόλια, προκειμένου να το ληστέψει, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο σχετικό βίντεο που έφερε στο «φως» το ΕΡΤ News, ο άγνωστος άνδρας που φοράει κουκούλα καταγράφεται να χτυπά με δύναμη τη βιτρίνα του καταστήματος με το καπάκι από το φρεάτιο, μέχρι που εκείνη σπάει, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν πτοήθηκε, και προχώρησε στο εσωτερικό του καταστήματος, όπου αφαίρεσε τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο, ενώ, πριν φύγει, πήρε και κάποια αναψυκτικά που βρίσκονταν σε ψυγείο εντός του καταστήματος.

Αμέσως μετά, τράπηκε σε φυγή.

Σεπόλια: Δύο προσπάθειες διάρρηξης του ίδιου καταστήματος τις προηγούμενες ημέρες

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, ενώ το κατάστημα που δέχτηκε την επίθεση βρίσκεται στην οδό Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, τις περασμένες ημέρες είχαν γίνει ακόμη δύο προσπάθειες διάρρηξης.

