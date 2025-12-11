search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 07:00
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

11.12.2025 06:23

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

11.12.2025 06:23
syntaxiouhoi_new_123

Τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος» επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια καταγράφεται σε όλες τις έρευνες: οι Έλληνες συνταξιούχοι παραμένουν από τους πιο οικονομικά ευάλωτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 2.517.615 συνταξιούχοι λαμβάνουν μέση μηνιαία σύνταξη 794,5 ευρώ καθαρά (845,62 ευρώ μεικτά). Το ποσό αυτό απέχει σημαντικά τόσο από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από το πραγματικό κόστος ζωής στη χώρα.

Οι χαμηλές συντάξεις, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μοναδική πηγή εισοδήματος για ολόκληρα νοικοκυριά, συνδυάζονται με τη συνεχή άνοδο των τιμών στα βασικά είδη διατροφής, την ενέργεια και την υγεία. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων έχει υποχωρήσει δραματικά: υπολογίζεται ότι μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία έχει χαθεί έως και 35% της αξίας των συντάξεων ως αποτέλεσμα των περικοπών και της ακρίβειας.

Η Ελλάδα από τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ

Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας στην τρίτη ηλικία, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 25% και 30%. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στην κατηγορία των χαμηλοσυνταξιούχων, όπου το μηνιαίο εισόδημα, μετά τις κρατήσεις, δεν ξεπερνά τα 500–600 ευρώ.

Παράλληλα, η Ελλάδα διαθέτει από τα χαμηλότερα επίπεδα αναπλήρωσης αποδοχών στην ΕΕ, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση μειώνεται πολύ πιο απότομα σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η ακρίβεια «εξαϋλώνει» τη σύνταξη

Η ανατίμηση ειδών πρώτης ανάγκης πιέζει πλέον στα όρια της επιβίωσης πολλούς ηλικιωμένους:

  • Τρόφιμα: σωρευτικές αυξήσεις 25–30% από το 2021.
  • Ενέργεια: από 35% έως 50% υψηλότερη σε σχέση με το 2019.
  • Φάρμακα/Ιατρικά έξοδα: αυξημένα κατά 12–15%, ειδικά για χρόνιες παθήσεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική αξία της σημερινής μέσης σύνταξης δεν ξεπερνά τα 550–580 ευρώ όταν προσαρμοστεί στον πληθωρισμό της τελευταίας πενταετίας.

Η «σύνταξη–καλάθι» δεν φτάνει ως το τέλος του μήνα

Τα στοιχεία από οργανώσεις συνταξιούχων είναι αποκαλυπτικά:

  • Το 62% δηλώνει ότι η σύνταξη δεν επαρκεί ούτε για τις βασικές υποχρεώσεις.
  • Το 48% περιορίζει αγορές τροφίμων.
  • Το 32% καθυστερεί ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες λόγω κόστους.

Την ίδια στιγμή, περίπου 310.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη κάτω των 500 ευρώ, ενώ περισσότεροι από 720.000 δεν φτάνουν ούτε τα 700 ευρώ.

Ακόμη και με τις πρόσφατες γενικές αυξήσεις, η ψαλίδα μεταξύ εισοδήματος και κόστους ζωής παραμένει χαοτική. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις και αναθεώρηση του τρόπου τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ο κίνδυνος «δομικής φτώχειας» στους ηλικιωμένους θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, σε μια χώρα ήδη γερασμένη δημογραφικά.

Διαβάστε επίσης:

Τέσσερις προσφορές για τη μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης

Κάθε χρόνο και χειρότερα: Το 0,001% ελέγχει το 6% του παγκόσμιου πλούτου

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

xylouris-frapes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» – Καταθέτει ο Ξυλούρης που ελέγχεται για επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ  

misericordia
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Misericordia» – Σκοτάδι και φως στη γαλλική επαρχία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 06:59
syriza ko famellos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς δράματα κι εντάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα – Καμία αναφορά στον Τσίπρα

PODCAST LOYPI SITE 11.12
PODCASTS

Podcast – Υρώ Λούπη: «Ο φασισμός και η πατριαρχία συνθλίβουν τον άνθρωπο κάθε φύλου»

trump zelenski oval grafeio 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ και οι όροι Ζελένσκι για εκλογές – Η απάντηση του Κιέβου στον Τραμπ

1 / 3