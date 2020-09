COSMOTE TV: Η κορυφή της τηλεθέασης την εβδομάδα 7-13/9

Ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν την εβδομάδα 7-13/9, ήταν οι πρωταγωνιστές των καναλιών (COSMOTE CINEMA / COSMOTE SERIES) και του δωρεάν, on demand καταλόγου της COSMOTE TV.

Από τις αθλητικές μεταδόσεις, στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκαν ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό και τα ματς Λίβερπουλ-Λιντς και Ολλανδία-Ιταλία.

Στις γειτονιές του Λονδίνου, όπου το έγκλημα και η βία κυριαρχούν εκτυλίσσεται η πολυσυζητημένη σειρά «Gangs of London» που κέρδισε το βρετανικό κοινό, καθώς και τους τηλεθεατές της COSMOTE TV. Από τους νέους τίτλους, που έκαναν επίσης πρεμιέρα οι συνδρομητές προτίμησαν το ερωτικό θρίλερ «Gold Digger», καθώς και τη βασισμένη σε αληθινά γεγονότα αστυνομική σειρά «A Confession» με τον Μάρτιν Φρίμαν (The Hobbit, Sherlock, Fargo). Μεταξύ των σειρών που κέντρισαν το ενδιαφέρον είναι και το δραματικό «Flesh and Blood» με την Ιμέλντα Στόντον (Harry Potter) και το ανατρεπτικό «Bodyguard».

Δράση και αδρεναλίνη πρωταγωνίστησαν και στις επιλογές ταινιών, καθώς το κοινό επέλεξε τα περιπετειώδη «The Rhythm Section», «Star Wars: The Rise of Skywalker», «Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ» (World War Z) και «Kursk: Η Τελευταία Αποστολή», ενώ τις πρώτες θέσεις της τηλεθέασης κατέλαβαν και οικογενειακές ταινίες. Για την εβδομάδα που πέρασε, οι μικροί φίλοι παρακολούθησαν το παγκόσμιο blockbuster της Disney, «Frozen II». Επίσης, μέσα από την υπηρεσία Movies Club, οι τίτλοι που ενοικιάστηκαν περισσότερο είναι το «Για Πάντα» με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη και Κατερίνα Γερονικολού και το animation «Sheep and Wolves: Pig Deal».

Τέλος, το COSMOTE HISTORY HD κατέλαβε την πρωτιά ανάμεσα στα υπόλοιπα κανάλια ντοκιμαντέρ, με τους τίτλους «Κάλλας, Κένεντι, Ωνάσης: Δυο Βασίλισσες για έναν Βασιλιά», «Απέραντο Γαλάζιο της Ελλάδας», «Απίθανες Πολεμίστριες: Γυναίκες Μονομάχοι», να κυριαρχούν.