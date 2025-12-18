Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Καλημέρα σας

Στα ρηχά η κυβέρνηση και στις δύο νέες (χθεσινές) δημοσκοπήσεις. Στην πρόθεση ψήφου είναι σταθερά (και μειούμενα) κάτω από το όριο του 25%.

Το χειρότερο είναι να θεωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με σημαντικές μεν, αλλά επιμέρους θετικές εξελίξεις (ενεργειακά, Πιερρακάκης κ.α.) θα συσπειρώσει την εκλογική βάση της ΝΔ.

Όμως το πραγματικό μήνυμα είναι πως όσο δεν «ξεκολλάει» από αυτά τα επίπεδα στην «πρόθεση ψήφου» (αφήστε την «εκτίμηση ψήφου», είναι για τους αναλυτές μόνο), τόσο θα εξαρτιέται από τις κινήσεις άλλων – και την έλευση νέων κομμάτων.

Το λάθος με τον Παππά

Τι πάω και θυμάμαι τώρα, μετά τα ρεζιλίκια τα χθεσινά, του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου του Παππά του ευρωβουλευτή!

Ήταν την άνοιξη του 2023, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να εγκρίνει την υποψηφιότητά του Νίκου Παππά (του μπασκετμπολίστα) για το Δήμο της Αθήνας. Η εισήγησή του, παρά τις έντονες διαφωνίες από πολλούς, πέρασε.

Μετά την παραίτησή του όμως από την προεδρία του κόμματος, στα τέλη Ιουνίου, η «ενδιάμεση ηγεσία», την οποία αποτελούσαν η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου και η Ομπρέλας – όλοι συνεργάτες εκείνη την εποχή του Αλέξη Τσίπρα-, ανέτρεψε την απόφαση. Και έδωσε το χρίσμα στον Κώστα Ζαχαριάδη.

Όπως αποδείχτηκε δίκιο είχαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Το επισημαίνω διότι στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί μονίμως τους συνεργάτες του ότι είχαν παντού άδικο και εκείνος δίκιο. Ε, στην περίπτωση του Νίκου Παππά δίκιο είχαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και όχι το αντίθετο.

– Εκτός κι αν κάποιος είναι φανατικός των… Ντιτρόιτ Πίστονς του 1990, που εκτός από μπάσκετ το έριχναν και το ξύλο στους αντιπάλους τους… Αν είναι έτσι να το ξανασυζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι.

Φτιάχνει ψηφοδέλτια η Καρυστιανού – Τι συνέβη με Καραχάλιο

Οι εξελίξεις τρέχουν με τη δημιουργία των νέων κομμάτων.

Μαθαίνω ότι η Μαρία Καρυστιανού και οι συνεργάτες της έχουν προσχωρήσει τόσο πολύ τις διαδικασίες, που ήδη βολιδοσκοπούνται άνθρωποι ανά την Ελλάδα για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Εντάξει, είναι οι πρώτες συζητήσεις, οι προκαταρκτικές που λένε. Για να μετρήσουν διαθέσεις, να καταγράψουν δυνάμεις, να κόψουν κλίμα και όλα αυτά.

Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ειλημμένη απόφαση και για μηχανές στο φουλ.

Οι αντιδράσεις υπάρχουν και μάλιστα κάποιες είναι έντονες από άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη.

Αλλά όταν η MRB δίνει δυνητική ψήφο, ή δεξαμενή κάπου στο 31% για ένα κόμμα Καρυστιανού, είναι λογικό να πάρουν αυτή τη φορά τα πράγματα…

– Επειδή βλέπω συνέχεια τον Νίκο Καραχάλιο στα κανάλια, ρώτησα τι συνέβη και τα σπάσανε με την Καρυστιανού. «Ήθελε να κάνει τον αρχηγό στις πλάτες της» μου απάντησαν.

Διασώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω… Πατρών – οι Συριζαίοι όχι

Με την επίθεση που τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πέτρα εναντίον των Συριζαίων (και των Πασόκων και των Νεαριτών, αλλά μας ενδιαφέρει προς το παρόν ο ΣΥΡΙΖΑ) έχω να πω ένα καλό και ένα κακό νέο για τους ενοίκους της Κουμουνδούρου.

Το κακό αφορά όσους θα ήθελαν να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα: Ο Τσίπρας δεν τους θέλει στο νέο κόμμα του, λοιπόν – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων μάλλον.

Το καλό, αφορά όσους δεν είχαν ελπίδα ή δεν ήθελαν να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ως κόμμα και δεν θα αυτοδιαλυθεί με σκοπό να πάει «σούμπιτος» στο κόμμα Τσίπρα, αφού η πόρτα εκεί είναι κλειστή.

Με μία φράση θα μπορούσαμε να το πούμε «ο ΣΥΡΙΖΑ σώθηκε, οι Συριζαίοι όχι».

Ή αλλιώς… «κόμμα έχουμε, μέλλον δεν έχουμε», αλλά θα ήταν σκληρό και δεν θέλω γιορτινές μέρες να στεναχωριόμαστε…

– Αυτό πάντως που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση κάτι μου θυμίζει. Α, ναι… τον Μητσοτάκη!

– Ο Σωκράτης Φάμελλος μπορεί να έκανε μοιραία λάθη, αλλά με τέτοιο… «ξύλο» από τον Τσίπρα, στο τέλος θα γίνει και συμπαθής.

Το μήνυμα της Άννας στον Ανδρουλάκη…

Δεν διάβασα απλά τη συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου στο pontiki. Μελέτησα. Σχεδόν την αποστήθισα. Τα λέει καλά αυτά που θέλει να πει, αυτό είναι αλήθεια που πρέπει να της αναγνωρίζουμε. Ανεξαρτήτως της συμφωνίας ή της διαφωνίας με τις θέσεις της.

Τι πρόσεξα; Τα κωδικοποιημένα μηνύματα για το θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

1. Μέχρι τις εκλογές να στηρίξουμε τον αρχηγό.

2. Μέχρι τις εκλογές πολλά μπορούν να αλλάξουν

3. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το ΠΑΣΟΚ οι επόμενες εκλογές.

4. Αν το αποτέλεσμα στις εκλογές δεν είναι το επιθυμητό για το ΠΑΣΟΚ, θα τεθεί θέμα ηγεσίας.

5. Έχουμε προβλήματα, θα μπορούσε το κόμμα να δουλεύει πολύ καλύτερα, να είναι πολύ πιο συλλογικό – ωραίες κουβέντες δηλαδή από την Άννα.

Κρατήστε το 4 και το 5…

…και ο ελιγμός για τις συνεργασίες

Όλα αυτά καλά, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσει και τι μπορεί να γίνει εάν τα γκάλοπ προς τις εκλογές δεν είναι καλά.

Εκεί όμως που την παραδέχτηκα ήταν στον ελιγμό που έκανε για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Λέει κάτι (που φαίνεται) απλό η Άννα: «Δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Θα γίνουν οι εκλογές, εγώ θέλω να είμαι πρώτο κόμμα, και μετά θα δω τι θα κάνω» λέει.

Και εξηγεί ως εξής πάνω κάτω: Δεν θα πω από τώρα ότι θα συνεργαστώ με τη ΝΔ διότι θα με ταυτίσουν με τη ΝΔ, ούτε όμως και με άλλα κόμματα, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος.

Μα, το ερώτημα δεν είναι με ποιους θα συνεργαστείς. Το ερώτημα είναι αν θα συνεργαστείς με τη ΝΔ ή όχι. Με ένα όχι ξεμπερδεύεις με τα σενάρια, με ένα «δεν απαντώ από τώρα» το έχεις ανοιχτό. Και παίρνεις το ρίσκο.

Ο όμιλος Βαρδινογιάννη δείχνει ξανά τον δρόμο

Σήμα προς πάσα κατεύθυνση φαίνεται πως έστειλε ένα από τα πιο βαριά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν. Ο όμιλος Βαρδινογιάννη, με κινήσεις που παραδοσιακά διαβάζονται προσεκτικά από την αγορά, επέλεξε να τοποθετηθεί σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας: την αμυντική βιομηχανία. Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της EFA Group μόνο τυχαία δεν θεωρείται, ιδίως σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναφέρουν τον κλάδο στο προσκήνιο.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από παράγοντες της αγοράς ως «οδηγός» και για άλλους ισχυρούς παίκτες, που μέχρι πρότινος κρατούσαν αποστάσεις από τον συγκεκριμένο τομέα. Όπως λένε γνώστες των παρασκηνίων, όταν μπαίνει μπροστά ένα τόσο ισχυρό όνομα, συνήθως ακολουθούν κι άλλοι.

Και, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να δούμε ανάλογες κινήσεις και από άλλα ισχυρά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, που φαίνεται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να «κλειδώσουν» παρουσία σε έναν κλάδο με αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική σημασία. Το ενδιαφέρον, πάντως, μόλις άρχισε να ζεσταίνεται.

