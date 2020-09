Δένδιας από Πράγα: Όχι τώρα κυρώσεις σε Τουρκία- Στο τραπέζι αν συνεχιστούν οι παράνομες ενέργειες

Η Ελλάδα ζητά από τους Ευρωπαίους Εταίρους να καταρτισθεί λίστα κυρώσεων κατά της Τουρκίας, οι οποίες όμως δεν ειναι να επιβληθούν τώρα, αν η Αγκυρα συνεχίσεις τις προκλήσεις, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας, Tomas Petricek, στην Πράγα, όπου συζήτησαν εκτενώς την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αλλά επίσης και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. .

«Νομίζω ότι ο κοινός μας στόχος είναι ότι η λύση των προβλημάτων είναι ο διάλογος, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, όπου η απόπειρα επιβολής δια της ισχύος δεν έχει καμία θέση και κανένα νόημα.Η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συζητήσει με την Τουρκία την υπάρχουσα διαφορά για τα όρια της υφαλοκρηπίδας και τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, εφόσον όμως η Τουρκία σταματήσει τις προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειες», είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος πρόσθεσε: «Ζητάμε όμως από τους φίλους και εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μία προετοιμασία μίας λίστας κυρώσεων, οι οποίες δεν επιθυμούμε να επιβληθούν τώρα στην Τουρκία, αλλά να υπάρχουν εκεί για να επιδειχθεί τι θα συμβεί εάν η Τουρκία – κάτι που εμείς απευχόμαστε – επανέλθει στην λογική των παράνομων ενεργειών».

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν για το μεταναστευτικό και για τους τρόπους αντιμετώπισης, ως προς τους τρόπους προστασίας και των κοινωνιών μας αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ασύλου αλλά και ως προς τη δημιουργία ενός προγράμματος επιστροφών αυτών που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες προέλευσης. Αλλά και για την για την προστασία των συνόρων της Ε.Ε.:

« Όπως ξέρετε η Ελλάδα είναι χώρα που υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευχαρίστησα τον Τόμας για την βοήθεια με την οποία η Τσεχία αμέσως εκδήλωσε την παρουσία της, τόσο στην κρίση μετά από τα γεγονότα της Μόριας, όσο και για την κρίση στον Έβρο τον παρελθόντα Φεβρουάριο και Μάρτιο. Θυμόμαστε όλοι την προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει τότε το μεταναστευτικό για να πιέσει την Ε.Ε. και την Ελλάδα. Αποδείξαμε τότε, ότι μπορούμε να υπερασπίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα σύνορα της Ευρώπης.»

Expanded talks between #Greece & #Czech delegations. Strengthening relations, developments in #EasternMeditarranean, cooperation in tackling #COVID19 impact & migration issues in focus. pic.twitter.com/zBp1gGy5At