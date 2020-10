Ποιες είναι οι 18 εφαρμογές που πρέπει να διαγράψετε αμέσως από το κινητό σας

Η ερευνητική ομάδα της Avast εντόπισε 18 κακόβουλες εφαρμογές τις οποίες εάν έχετε έστω και μια από αυτές στο κινητό σας θα πρέπει να διαγράψετε. Η ομάδα της Avast κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και τονίζει ότι θα πρέπει να προσέχουμε ποιες και εφαρμογές κατεβάζουμε.

Οι συγκεκριμένες 18 εφαρμογές έχουν ένα adware το οποίο ονομάζετε hiddenapps και είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε. Κρυμμένες διαφημίσεις. Όταν κατεβάζετε μια εφαρμογή από αυτές τις 18, τότε το κινητό σας γεμίζει διαφημίσεις στην οθόνη του.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές – παιχνίδια είναι:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack - NEW

Assassin Legend - 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences - 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences - Puzzle Game

Sway Man

Desert Against