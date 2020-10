Νάπολη: «Έκρηξη» κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας – Μπουκάλια, καπνογόνα και κροτίδες κατά αστυνομικών

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ από την έδρα της Περιφέρειας της Καμπανίας, στη Νάπολη, διαμαρτυρόμενοι κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ετέθη σε ισχύ, στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, από τις 11 το βράδυ.

Διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και κροτίδες, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν σεβάστηκε την απαγόρευση, συγκεντρώθηκε και στη παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Δεν έλειψαν στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Looks like there are violent protests unfolding right now in Naples Italy specifically people angry at new lock down measures that were just imposed pic.twitter.com/uT8DSdrOnV