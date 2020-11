Εκλογές ΗΠΑ: Ο Κάνιε Γουέστ ψήφισε τον εαυτό του - Αναγκάστηκε να γράψει ο όνομά του στο ψηφοδέλτιο

Ο Γουέστ ψήφισε τον εαυτό του, όπως ενημέρωσε τους ακολούθους του στο Twitter και μάλιστα αναγκάστηκε να το κάνει γράφοντας ο ίδιος το όνομά του στο ψηφοδέλτιο. «Η πρώτη ψήφος της ζωής μου. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε. Προσευχόμαστε για κάθε ηγέτη που υπηρετεί στον κόσμο» σημείωσε ο Κάνιε Γουέστ.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world pic.twitter.com/UWSrKslCt1