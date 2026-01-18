Super League: Crash test για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Τον ΟΦΗ υποδέχεται ο ΠΑΟΚ, αναβολή ζήτησε και πήρε ο Ολυμπιακός ελέω Ευρώπης.



Λίγες ημέρες μετά τις αναμετρήσεις τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι στην OPAP Arena. Η Ένωση γνώρισε – στο ίδιο γήπεδο – την ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ και αποκλείστηκε ενώ μπήκε τέλος σε ένα αήττητο σερί 14 αγώνων (12 νίκες, δυο ισοπαλίες) κι ενώ είχε προηγηθεί η ισοπαλία (1-1) με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Το «τριφύλλι» δείχνει… αναγεννημένο μέσα στο 2026. Μετά το 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, κέρδισε με το ίδιο σκορ και τον Άρη – και οι δυο νίκες στο ΟΑΚΑ – και έκλεισε διπλό ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Προηγείται, ωστόσο, το ντέρμπι με την ΑΕΚ αλλά και το κομβικό ματς με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (22/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Για την ίδια διοργάνωση και αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα (22/1, 19:45) την Μπέτις. Προέχει, όμως, το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, πάλι στη Θεσσαλονίκη, με τις δυο ομάδες να έχουν ψυχολογία στα ύψη. Το σύνολο του Ράζβαν Λουτσέσκου πέρασε από το Φάληρο παίρνοντας τη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Ολυμπιακού, ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη επιβλήθηκε της ΑΕΚ, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της μέσα στο 2026. Για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι συνιστά ευκαιρία να περάσει στην κορυφή, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, για τον ΟΦΗ να πλησιάσει την οκτάδα, φτιάχνοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Οι Βοιωτοί, από την πλευρά τους, επικράτησαν μεσοβδόμαδα 2-0 της Κηφισιάς, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε έξι αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι σταθερά στην τετράδα κι έχει μακράν την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας αλλά το ταξίδι στο Αγρίνιο είναι επικίνδυνο. Ειδικά από τη στιγμή που ο Παναιτωλικός «καίγεται» για βαθμούς καθώς έφτασε τις τρεις διαδοχικές ήττες (με 0-6 τέρματα). Από ήττες, επίσης, έρχονται Βόλος και Ατρόμητος που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ηττήθηκε με 3-1 από τον Λεβαδειακό εκτός έδρας ενώ εκείνη του Ντούσαν Κέρκεζ έχασε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι. Πάντως, οι Θεσσαλοί φαίνεται πως θα μείνουν στην οκτάδα ενώ ο Ατρόμητος είναι πολύ χαμηλά βαθμολογικά.

Ο Άρης που έχασε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο καλείται να μαζέψει τα… κομμάτια του για τον τελευταίο στόχο που του απέμεινε – να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πηγαίνει στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ που αναζητά απεγνωσμένα βαθμούς. Εκείνος που πήρε από την Κηφισιά (1-1) ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η ομάδα του Σάββα Παντελίδη χρειάζεται πολλούς ακόμη.

Διαβάστε επίσης:

Τρόμος στο Volley League γυναικών: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (Video)

Πόλο – Σιούτη: «Ξέρουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και βάζουμε τον πήχη ακόμη ψηλότερα»

«Μετά τον Αλκαράθ και τον Φέντερερ, το έκανα κι εγώ»: Η Σάκκαρη πέτυχε τον πόντο της χρονιάς στο Australian Open (Video)



