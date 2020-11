Νοέμβριος στο Vodafone TV με Νικόλ Κίντμαν, Χιου Γκραντ, HBO Max, πλούσιο περιεχόμενο με πρεμιέρες

Το Vodafone TV, το «σπίτι της HBO» στην Ελλάδα, ανακοινώνει το πρόγραμμα του Νοεμβρίου, με συναρπαστικές πρεμιέρες και αφιερώματα, νέες αποκλειστικές σειρές HBO, HBO MAX, FOX, και αποκλειστικό περιεχόμενο, διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.

Κάθε Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την Αμερική συναντιούνται στο Vodafone TV οι Νικόλ Κίντμαν, Χιου Γκραντ και Ντόναλτ Σάντερλαντ με το σπουδαίο “The Undoing”, μία δραματική μίνι-σειρά μυστηρίου της HBO με σπουδαίες κριτικές ήδη, στην οποία ένας μυστηριώδης φόνος αναστατώνει την υψηλή κοινωνίας της Νέας Υόρκης και φέρνει σε πρώτο πλάνο τη φαινομενικά τέλεια ζωή μιας δημοφιλούς και επιτυχημένης ψυχοθεραπεύτριας. Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο “You Should Have Known” της Jean Hanff Korelitz και φέρει τη σκηνοθετική ματιά της πολυβραβευμένης Suzanne Bier.

Παράλληλα, ξεκίνησε το πολλά υποσχόμενο “Industry”, με τη δημιουργό των “Girls”, Lena Dunham να σκηνοθετεί μάλιστα, υπογράφοντας ένα Mad Men της Gen Z, στο οποίο το “Euphoria” συναντά το “Billions”. Mε επίκεντρο μια ομάδα πεινασμένων νεαρών αποφοίτων που ανταγωνίζονται για λίγες θέσεις εργασίας σε μια κορυφαία τράπεζα του Λονδίνου, έρχεται στο φως ο άκρως ανταγωνιστικός, αλλά συναρπαστικός κόσμος των διεθνών οικονομικών και του Σίτι, όπου βασιλεύει η ιεραρχία, οι διακρίσεις και η ίντριγκα. Το “Industry” θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Vodafone TV με νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική.

Επιπλέον, από τις 21 Νοεμβρίου έρχονται αποκλειστικά όλα τα επεισόδια της πολυβραβευμένης μίνι σειράς “Watchmen”, με την υπογραφή του Damon Lindelof, η οποία μετρά 11 βραβεία Primetime Emmy και 37 ακόμη διακρίσεις. Δέκα χρόνια μετά την ταινία του Snyder, με τα τραγικά γεγονότα που προκάλεσε η απόφαση του Ozymandias, η οποία ωστόσο οδήγησε και στη συμφωνία των κρατών για παγκόσμια ειρήνη, πλέον η δράση των μασκοφόρων δεν απαγορεύεται, αντίθετα επικροτείται από τις αρχές. Κεντρική ηρωίδα είναι η ντετέκτιβ Άντζελα Αμπάρ Κινγκ, γνωστή και ως Sister Night, η οποία ερευνώντας την επίθεση με πυρά που δέχτηκε ένας αστυνομικός, θα βρεθεί και αυτή -όπως παλαιότερα ο Rorschach- αντιμέτωπη με μυστικά και αποκαλύψεις.

Στις 27 Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά της HBO Max “The Flight Attendant”, με πρωταγωνιστές τους Kaley Cuoco, Merle Dandridge και Nolan Gerard Funk. Μετά από μια καυτή βραδιά, η αεροσυνοδός Cassandra Bowden ξυπνά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο Ντουμπάι, με ένα πτώμα δίπλα της. Όταν αποφασίζει να μην ειδοποιήσει την αστυνομία και να γυρίσει στη Νέα Υόρκη η έρευνα του FBI θα την κάνει να αναρωτιέται αν θα μπορούσε η ίδια να είναι τελικά δολοφόνος. Το “The Flight Attendant” θα προβάλλεται στο αποκλειστικά στο Vodafone TV, με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή, λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική.

Με αφορμή την κυκλοφορία των “The Flight Attendant” και “The Undoing” από την HBO, στο Vodafone TV προβάλλεται αφιέρωμα με αγαπημένες, αλλά και ανεξερεύνητες σειρές και ταινίες μυστηρίου για συνδρομητές με ή χωρίς αποκωδικοποιητή. Από τα ολόφρεσκα “The Outsider”, “Lovecraft Country” και “Watchmen”, μέχρι τα κλασικά, πλέον αγαπημένα “Sharp Objects”, “True Detective” και “Twin Peaks”, για όλο το μήνα οι δολοφονίες, οι σκοτεινές εξερευνήσεις και οι περίεργες υποθέσεις θα έχουν την τιμητική τους.

Τέλος, στις 23 Νοεμβρίου, στις 21.50 έρχονται τα αποκαλυπτήρια για τη νέα σειρά του FOX, “Helstrom” η οποία ακολουθεί την πολύπλοκη δυναμική των χαρακτήρων Daimon (Tom Austen) και Ana Helstrom (Sydney Lemmon), γιου και κόρης ενός μυστηριώδους και πανίσχυρου κατά συρροή δολοφόνου, καθώς ανακαλύπτουν τη χειρότερη πλευρά της ανθρωπότητας – ο καθένας με τις δικές του ικανότητες.

Ντοκιμαντέρ, ταινίες, αλλά και παιδικές σειρές με μεγάλες υπογραφές.

Το μοναδικό περιεχόμενο του Vodafone TV δεν σταματά εκεί. Τον Νοέμβριο προβάλλεται το σπουδαίο ντοκιμαντέρ της HBO “The Soul Of America”, το οποίο είναι βασισμένο στο πρόσφατο bestseller του John Meacham και ακολουθεί τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και βραβευμένο με τον Pulitzer προεδρικό βιογράφο, καθώς αυτός προσφέρει τις έγκαιρες και ανεκτίμητες γνώσεις του για την τρέχουσα πολιτική και ιστορική στιγμή της χώρας, εξετάζοντας το παρελθόν της.

Το Vodafone TV προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις καινούργιες ταινίες που δεν προλάβαμε να δούμε στο σινεμά. Όπως το “Monos”, του Αλεχάντρο Λάντες, που απέσπασε φεστιβαλικές διακρίσεις, εντυπωσιάζοντας με το πώς ένα πολεμικό δράμα μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ρεαλιστική περιπέτεια, φιλοσοφικό δοκίμιο και πολιτική αλληγορία.

Ή την «Επικίνδυνη Ομορφιά» (Ava), για μία θανατηφόρο πληρωμένη δολοφόνο που εργάζεται για μια οργάνωση black-ops, ταξιδεύοντας στον κόσμο ως ειδική σε επιτυχίες υψηλού προφίλ, με πρωταγωνιστές τους Τζέσικα Τσάστειν, Τζον Μάλκοβιτς και Κόλιν Φάρελ. Αλλά και το υποψήφιο για Oscar, Χρυσές Σφαίρες και βραβείο BAFTA “A beautiful day in the neighbourhood”, μια αληθινή ιστορία μιας απροσδόκητης φιλίας ανάμεσα στον Φρεντ Ρότζερς (Τομ Χανκς), τον παρουσιαστή της γνωστής παιδικής εκπομπής “Mr. Rogers’ Neighbourhood”, με τον βραβευμένο δημοσιογράφο Τομ Τζούνοντ (Μάθιου Ρις).

Παράλληλα, τον Νοέμβριο κάνουν πρεμιέρα στο Vodafone TV νέες παιδικές σειρές για κάθε γούστο και ηλικία. Όπως το «Μπόμπυ και Μπιλ», η χαρούμενη ιστορία μιας ωραίας παρέας και της οικογένειας τους. Ο Μπόμπι, ένα νεαρό αγόρι, ο Μπιλ, ένας σκύλος και η Καρολίν, μια μοντέρνα χελώνα, που λατρεύει το skateboard, είναι αχώριστοι φίλοι και μαζί ζουν τις πιο τρελές και διασκεδαστικές περιπέτειες. Ή το «Ζιγκ και Σάρκο» με τον Ζιγκ την ύαινα, τον καρχαρία Σάρκο και τη γοργόνα Μαρίνα η οποία μπαίνει στη ζωή τους και φέρνει τα πάνω κάτω, αναστατώνοντας τη φιλία τους αλλά και τις ισορροπίες στο εξωτικό νησί τους.

Επιπλέον, όπως κάθε μήνα, έτσι και τον Νοέμβριο το Vodafone TV εμπλουτίζει την πλούσια ταινιοθήκη του με με δωρεάν διασκεδαστικές, νέες αλλά και ήδη αγαπημένες, ανεξερεύνητες αλλά και βραβευμένες παιδικές ταινίες, όπως το “Oggy and the Cockroaches: The Movie”, “The Lorax”, “SHREK”, “SHREK 2” κ.α.