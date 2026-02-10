Πλεύρης για Χίο: Η Αριστερά προσπαθεί να στοχοποιήσει το Λιμενικό – «Πολυτελής» η υπεράσπιση του Μαροκινού

Ευθεία επίθεση στην Αριστερά και σε συγκεκριμένες ΜΚΟ εξαπέλυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την τραγωδία στη Χίο, καταγγέλλοντας οργανωμένη προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών και στοχοποίησης του ελληνικού Λιμενικού Σώματος.

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση που έχει στηθεί γύρω από το περιστατικό δεν έχει στο επίκεντρο τη διερεύνηση της αλήθειας ή τη μνήμη των θυμάτων, αλλά τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος των στελεχών του Λιμενικού.

«Τα κόμματα της Αριστεράς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η αλήθεια, τους ενδιαφέρει να συκοφαντήσουν το ελληνικό Λιμενικό. Όπως αντίστοιχα και συγκεκριμένες ΜΚΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Μαροκινός πήγε με δύο δικηγόρους»

Αναφερόμενος στον Μαροκινό φερόμενο ως διακινητή που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι ο ίδιος ισχυρίζεται πως ήταν και εκείνος θύμα, περιγράφοντας τη μετακίνησή του από το Μαρόκο στην Τουρκία και στη συνέχεια στο μοιραίο πλεούμενο με προορισμό τη Χίο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νομικό πλαίσιο της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, εστιάζοντας στον αριθμό και την ιδιότητα των συνηγόρων του.

«Εγώ είδα ότι πήγε με δύο δικηγόρους. Συνήθως, αυτοί που είναι φουκαράδες τους ορίζει το δικαστήριο συνήγορο. Είδα, όμως το εξής ενδιαφέρον, το οποίο δεν προκύπτει από καμιά ιδιαίτερη έρευνα: Γκούγκλαρα ότι ο ένας από τους δύο δικηγόρους, είναι και μέλος σε ΜΚΟ για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει, λοιπόν, μια ΜΚΟ που πάει να κατηγορήσει το Λιμενικό, καθώς στην υπερασπιστική τους γραμμή την ευθύνη τη ρίχνουν εκεί», τόνισε.

«Θέλουν να στοχοποιήσουν το Λιμενικό»

«Η Αριστερά πήγε στο σημείο χωρίς να την ενδιαφέρει τι έγινε με τα θύματα με μοναδικό στόχο να συκοφαντήσει γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού για να επωφεληθεί πολιτικά. Αυτό για εμένα είναι συκοφαντία», τόνισε ο κ. Πλεύρης σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχουν ΜΚΟ που στηρίζουν διακινητές, ο υπουργός αρνήθηκε ότι υπάρχει άμεση εμπλοκή, σημείωσε ωστόσο ότι ορισμένες οργανώσεις υιοθετούν άκριτα την αφήγηση των κατηγορουμένων.

«Υπάρχουν ΜΚΟ που ενώ δραστηριοποιούνται για τα δικαιώματα με μεγάλη ευκολία αποδέχονται την ιστορία του φερόμενου διακινητή και πιστεύουν όσα λέει. Όμως, έχει μια πολυτελή υπεράσπιση και η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι φταίει το Λιμενικό. Θα το κρίνω ως μια προσπάθεια να στοχοποιηθεί το Λιμενικό», ανέφερε.

