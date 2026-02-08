Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ η παράσταση «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», η Λένα Ουζουνίδου άνοιξε την καρδιά της στο «OK!» σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα στενά όρια της τέχνης.

Με αφορμή την επαγγελματική της διαδρομή αλλά και τις προσωπικές της εμπειρίες, η αγαπημένη ηθοποιός καταθέτει τη δική της οπτική για την αγάπη, τον χρόνο και την αποδοχή του εαυτού, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το πώς τίποτα δεν είναι αργά όταν είμαστε ανοιχτοί στη ζωή.

Έχεις παραδεχτεί ότι δεν περίμενες να συναντήσεις τον μεγάλο έρωτα σε μεγάλη ηλικία. Ήσουν 42 χρόνων όταν γνώρισες τον σύζυγό σου το 2016. Τι θα μπορούσες να πεις στις γυναίκες που έχουν περάσει τα 40 αλλά δεν βρήκαν ακόμη το ταίρι τους;

Θα τους έλεγα ότι αν το θέλουν πραγματικά, θα το βρουν. Από την άλλη, κι αν δεν το θέλουν, δεν πειράζει. Όλα είναι αποδεκτά. Σίγουρα όμως να μην απογοητεύονται. Απλώς να αλλάξουν λίγο την καθημερινότητά τους. Να γίνουν ίσως πιο κοινωνικές. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άντρες.

Σου αρέσει πολύ το φαγητό;

Ναι, δεν μπορώ να αρνηθώ το καλό φαγητό. Δεν μου αρέσει βέβαια να ξεφεύγω στα κιλά. Μαζεύομαι όταν διαπιστώνω ότι συμβαίνει λόγω στενοχώριας ή στρες. Γι’ αυτό μετά προσέχω. Τι να γίνει όμως; Ας είμαι νταρντάνα. Να πω ότι είμαι ελαφίνα; Δεν γίνεται. (Γελάει.) Αλλά είμαι ψηλή και είναι ομοιόμορφα τα κιλά μου. Είμαι και αρκετά γυμνασμένη. Πάντα έκανα κάτι, χορό, ενόργανη, pilates.

Έχεις χάσει ποτέ ρόλους λόγω των κιλών σου;

Ποτέ, μα ποτέ. Έχω παίξει τα πάντα στο θέατρο, και σουμπρέτες και ντάμες. Στην τηλεόραση είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα.

