search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 17:18

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα – Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

08.02.2026 17:18
ouzounidou

Λίγες ημέρες πριν ανέβει στη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ η παράσταση «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», η Λένα Ουζουνίδου άνοιξε την καρδιά της στο «OK!» σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα στενά όρια της τέχνης.

Με αφορμή την επαγγελματική της διαδρομή αλλά και τις προσωπικές της εμπειρίες, η αγαπημένη ηθοποιός καταθέτει τη δική της οπτική για την αγάπη, τον χρόνο και την αποδοχή του εαυτού, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το πώς τίποτα δεν είναι αργά όταν είμαστε ανοιχτοί στη ζωή.

Έχεις παραδεχτεί ότι δεν περίμενες να συναντήσεις τον μεγάλο έρωτα σε μεγάλη ηλικία. Ήσουν 42 χρόνων όταν γνώρισες τον σύζυγό σου το 2016. Τι θα μπορούσες να πεις στις γυναίκες που έχουν περάσει τα 40 αλλά δεν βρήκαν ακόμη το ταίρι τους;

Θα τους έλεγα ότι αν το θέλουν πραγματικά, θα το βρουν. Από την άλλη, κι αν δεν το θέλουν, δεν πειράζει. Όλα είναι αποδεκτά. Σίγουρα όμως να μην απογοητεύονται. Απλώς να αλλάξουν λίγο την καθημερινότητά τους. Να γίνουν ίσως πιο κοινωνικές. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους άντρες.

Σου αρέσει πολύ το φαγητό;

Ναι, δεν μπορώ να αρνηθώ το καλό φαγητό. Δεν μου αρέσει βέβαια να ξεφεύγω στα κιλά. Μαζεύομαι όταν διαπιστώνω ότι συμβαίνει λόγω στενοχώριας ή στρες. Γι’ αυτό μετά προσέχω. Τι να γίνει όμως; Ας είμαι νταρντάνα. Να πω ότι είμαι ελαφίνα; Δεν γίνεται. (Γελάει.) Αλλά είμαι ψηλή και είναι ομοιόμορφα τα κιλά μου. Είμαι και αρκετά γυμνασμένη. Πάντα έκανα κάτι, χορό, ενόργανη, pilates.

Έχεις χάσει ποτέ ρόλους λόγω των κιλών σου;

Ποτέ, μα ποτέ. Έχω παίξει τα πάντα στο θέατρο, και σουμπρέτες και ντάμες. Στην τηλεόραση είναι πιο τυποποιημένα τα πράγματα.

Διαβάστε επίσης:

Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο: «Εδώ είναι η μπακουροεκπομπή!»

Τρύφωνας Σαμαράς για J2US: «Θα δείτε πρόσωπα που δεν θα τα πιστεύετε»

Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν μ’ αρέσει καθόλου ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης… Δεν είδα τον “Καποδίστρια”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

geogriadis- plevris 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:49
samos-sxoleio-sovades
ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες σε ειδικό σχολείο στη Σάμο -Καταγγελίες για τρωκτικά, τι λέει ο Δήμος 

varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

1 / 3