ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 21:31
09.02.2026 19:41

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

09.02.2026 19:41
saligari

Ξενικό είδος υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνη στη Ρόδο.

Το σαλιγκάρι ονομάζεται γαστερόποδο, ζει σε ποτάμια, και υπό φυσιολογικές συνθήκες εντοπίζεται σε Αφρική και Ασία. Εκτιμάται ότι κάποιος το αγόρασε, το βαρέθηκε έπειτα το ξεφορτώθηκε.  Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας το σαλιγκάρι κατάφερε να επιβιώσει και να εξαπλωθεί

«Είναι ανταγωνιστικό με τα υπάρχοντα είδη και επιπλέον μπορεί να μεταφέρει ασθένειες και μικροοργανισμούς στα άλλα είδη, να διαταράξει την οικολογική ισορροπία», εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βιολόγος Κωνσταντίνος Καλεντζής.

Ο βιολόγος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται είδη στη φύση γιατί μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστημα. «Από τα πιο χωροκτητικά είδη είναι τα είδη που έχουν φύγει από το εμπόριο. Το πιο σωστό είναι να το δώσουν σε κάποιον για να συνεχίσει τη ζωή του σε αιχμαλωσία αλλιώς ευθανασία».

OMER CELIK
ΚΟΣΜΟΣ

Τσελίκ: «Ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα» – Επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών

sarakosti
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρές» οι τιμές των σαρακοστιανών: Αυξήσεις έως 30%

ivan-savvidis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

sminarxos
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας: Στο μικροσκόπιο δίκτυο αποστράτων – Με κρυπτονομίσματα αμειβόταν ο σμήναρχος

mitsotakis elliniki glossa – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι έξι εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ - Παναγόπουλου

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

