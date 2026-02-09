Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Ξενικό είδος υδρόβιου σαλιγκαριού εντοπίστηκε στο πάρκο Ροδίνη στη Ρόδο.

Το σαλιγκάρι ονομάζεται γαστερόποδο, ζει σε ποτάμια, και υπό φυσιολογικές συνθήκες εντοπίζεται σε Αφρική και Ασία. Εκτιμάται ότι κάποιος το αγόρασε, το βαρέθηκε έπειτα το ξεφορτώθηκε. Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας το σαλιγκάρι κατάφερε να επιβιώσει και να εξαπλωθεί.

«Είναι ανταγωνιστικό με τα υπάρχοντα είδη και επιπλέον μπορεί να μεταφέρει ασθένειες και μικροοργανισμούς στα άλλα είδη, να διαταράξει την οικολογική ισορροπία», εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο βιολόγος Κωνσταντίνος Καλεντζής.

Ο βιολόγος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται είδη στη φύση γιατί μπορεί να επηρεάσει τα οικοσυστημα. «Από τα πιο χωροκτητικά είδη είναι τα είδη που έχουν φύγει από το εμπόριο. Το πιο σωστό είναι να το δώσουν σε κάποιον για να συνεχίσει τη ζωή του σε αιχμαλωσία αλλιώς ευθανασία».

