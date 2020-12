Πατέρας έκανε τατουάζ το σημάδι που έχει ο μικρός του γιος στο κορμί για να μη νιώθει άσχημα το παιδί (Photos)

Ο Ντέρικ Τζούνιορ από το Στόνι Πλέιν είναι 8 χρονών και από όταν γεννήθηκε έχει ένα μεγάλο σημάδι στην αριστερή πλευρά του στέρνου του που φτάνει μέχρι την κοιλιά του.

Το σημάδι αυτό του είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα κυρίως επειδή κάποια από τα άλλα παιδάκια τον κορόιδευαν στο μάθημα της κολύμβησης, όταν δηλαδή φορούσε το μαγιό του και φαινόταν.

“I took my shirt off. He was wearing his shirt. I showed him that I had the exact same mark as him.” https://t.co/dZoHjHFuQh @SarahRyanYEG