Γάζα: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την ισραηλινή απόφαση να σταματήσει τις δραστηριότητες της UNRWA

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν την Πέμπτη (1/1/ 2026) την απόφαση της ισραηλινής Κνεσέτ να σταματήσει τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), δηλώνοντας ότι ο νόμος που εγκρίθηκε αντίκειται στο διεθνές νομικό καθεστώς της UNRWA και πρέπει να καταργηθεί.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ εξήγησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter: «Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει την υιοθέτηση από την Κνεσέτ στις 29 Δεκεμβρίου 2025 τροποποιήσεων του νόμου για την αναστολή των δραστηριοτήτων της UNRWA».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι τροποποιήσεις εμποδίζουν την ικανότητα της UNRWA να λειτουργεί και να εκτελεί τις εντεταλμένες δραστηριότητές της. Τόνισε ότι ο νόμος και οι τροποποιήσεις του είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς της UNRWA και το διεθνές νομικό πλαίσιο που ισχύει γι’ αυτήν και πρέπει να καταργηθούν άμεσα.

Στη συνέχεια δήλωσε ότι η UNRWA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ηνωμένων Εθνών και ότι η Σύμβαση για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών παραμένει σε ισχύ σε σχέση με την υπηρεσία, την περιουσία και τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς και τους υπαλλήλους και το προσωπικό της. Η περιουσία που χρησιμοποιείται από την UNRWA προστατεύεται.

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε επίσης ότι το Ισραήλ έχει υποχρεώσεις βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Σύμβασης για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Δικαστήριο, στη συμβουλευτική του γνώμη της 22ας Οκτωβρίου 2025, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ οφείλει να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των προνομίων και ασυλιών που χορηγούνται στα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA και του προσωπικού της, εντός και σε σχέση με τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την ισχυρή του υποστήριξη στην UNRWA, η οποία διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο στην υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και αλλού στην περιοχή. Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της UNRWA στη Γάζα συμβάλλουν στην εφαρμογή επί τόπου του ψηφίσματος 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

