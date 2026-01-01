Με Νετανιάχου έκανε ρεβεγιόν ο Τραμπ: Το μήνυμα για «ειρήνη στη Γη» και οι «φορτωμένοι με χρήμα»

Τον ερχομό του 2026 στην κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο λαμπερό gala που διοργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, Μελάνια, έδωσαν το παρών κοντινά συγγενικά πρόσωπα του προέδρου των ΗΠΑ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι και εκατομμυριούχοι φίλοι του.

Ο αμερικανός πρόεδρος, συνοδευόμενος από την απαστράπτουσα σύζυγό του, απηύθυνε μήνυμα «ειρήνης στη Γη».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις προτεραιότητές του για το 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιορίστηκε στη φράση: «ειρήνη στη Γη».

«Επιστρέψαμε. Είμαστε δυνατοί», πρόσθεσε πριν κατευθυνθεί στο εσωτερικό για την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση.

.@POTUS and @FLOTUS arrive for the New Year's Eve Celebration at Mar-a-Lago.@POTUS says his wish for 2026 is "peace on earth." 🕊️ pic.twitter.com/8laOp60NMd January 1, 2026

Με Νετανιάχου και Σατζουάνι

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Τραμπ λίγες ημέρες νωρίτερα, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του, Λάρα Τραμπ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και πολιτικοί σύμμαχοι του προέδρου, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ο βουλευτής, Τομ Έμερ, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο και ο πρέσβης Σέρτζιο Γκορ.

Παρόν ήταν και ο επιχειρηματίας Χουσεΐν Σατζουάνι απο τα Εμιράτα, ο οποίος έχει δεσμευθεί να επενδύσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ.

«Έχουμε πολλούς ηγέτες εδώ», σχολίασε ο Τραμπ, προσθέτοντας με χιούμορ ότι «αυτοί οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι με χρήμα».

Scenes from President Trump’s New Year’s celebration at Mar-a-Lago tonight pic.twitter.com/cDDUU8yuox January 1, 2026

Σε ρόλο παρουσιαστή

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Τραμπ ανέλαβε και ρόλο παρουσιαστή, βοηθώντας στη δημοπράτηση ενός πίνακα με θέμα τον Ιησού, έργο της καλλιτέχνιδας Βανέσα Οραμπουένα, τον οποίο και φιλοτέχνησε μπροστά στο κοινό, μέσα σε περίπου 10 λεπτά.

Τελικά, το έργο πουλήθηκε έναντι 2,75 εκατ. δολαρίων. Τα χρήματα θα δοθούν για την ενίσχυση του τοπικού γραφείου του σερίφη και του St. Jude Children’s Research Hospital.

