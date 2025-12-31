Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

Λάδι στη …φωτιά έριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης, το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ, με την τοποθέτησή του για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Αφού είπε πως «τους δρόμους τους κλείνουν οι αγρότες, όχι η Αστυνομία», ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε «αδιανόητο η κυβέρνηση να τους καλεί σε διάλογο» και εκείνοι «να αρνούνται».

«Δεν χρωστάμε τίποτα στους αγρότες, έχουν πληρωθεί οι οφειλές του 2024 και σήμερα με την εξισωτική κλείνει το 2025 3,8 δισ. έναντι 3,1 δισ. το 2024», ανέφερε χαρακτηριστικα, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έχει απαντήσει στα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Υπάρχει μία σιωπηλή πλειοψηφία που θέλει να μιλήσει», συνέχισε απτόητος, τονίζοντας ότι η στήριξη του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων προς τους αγρότες έχει καθαρά πολιτικό πρόσημο με στόχο να πλήξουν την κυβέρνηση.

«Το πάνω χέρι στις κινητοποιήσεις έχει πάρει το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας», αποφάνθηκε.

«Ήδη υπάρχουν συνδικαλιστές που ζητούν τον διάλογο και τραμπουκίζονται από κάποιους άλλους και στο τέλος της ημέρας ο έντιμος αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και αλιέας θα πάρει τα χρήματα τα οποία πρέπει να παίρνει μέσα από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ», είπε τέλος.

