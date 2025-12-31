Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Δημαρχείο για τον Χάρη Δούκα (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσε στο Δημαρχείο το πρωί της Τετάρτης ο Χάρης Δούκας.
Τα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων έψαλαν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η “Η Πανθεσσαλική Στέγη”, ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος “Δικταίοι-Καστρινοί”, η Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων και η Πολιτιστική Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου.
