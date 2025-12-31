Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Δημαρχείο για τον Χάρη Δούκα (photos)

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα άκουσε στο Δημαρχείο το πρωί της Τετάρτης ο Χάρης Δούκας.

Τα κάλαντα στον δήμαρχο Αθηναίων έψαλαν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η “Η Πανθεσσαλική Στέγη”, ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος “Δικταίοι-Καστρινοί”, η Λέσχη Φιλίας Ελληνορώσων και η Πολιτιστική Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου.

