Σάλος με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που κατέφυγε στην Ομάδα Αλήθειας για να επιτεθεί στον Δούκα

Τα έχει αυτά το ΠΑΣΟΚ. Ή για την ακρίβεια, ταλαιπωρείται κι από αυτά τα φαινόμενα το ΠΑΣΟΚ. Να βρίσκεται δηλαδή στέλεχος του κεντρικού μηχανισμού της Χαριλάου που αναπαράγει στα σόσιαλ μίντια, ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας» για να επιτεθεί στον Χάρη Δούκα. Και από κάτω, στα σχόλια να πυροδοτείται μία ατέλειωτη αντιπαράθεση, που φανερώνει το χάος εντός του Κινήματος.

Ο λόγος για την Σοφία Πουλοπούλου, που διαθέτει την ιδιότητα της Αναπληρώτριας Γραμματέως Ειδικής Αγωγής του Τομέας Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ. Η οποία κυρία Πουλοπούλου υιοθέτησε και ανέβασε ανερυθρίαστα στην σελίδα της στο fb το video (φωτό έγινε μετά) του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ΝΔ, για να επικρίνει τον δήμαρχο Αθήνας για δηλώσεις του το βράδυ της Δευτέρας στο Action24.

Η ίδια μάλιστα απαντά σε χρήστη που παρατηρεί το παράδοξο γεγονός ότι «αν μου βρεις το βίντεο απ’ την τηλεοπτική του εμφάνιση, σου δίνω τον λόγο μου θα το αντικαταστήσω».

Προφανώς είναι δικαίωμα (με όλη την ευθύνη της πράξης βέβαια) κάθε στελέχους να έχει και να δημοσιοποιεί την άποψή του. Έστω κι αν αυτή η άποψη είναι επιθετική προς ένα πρόσωπο, με τρόπο που προκαλεί αμφιλεγόμενες εντυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα το έχει. Εκείνο όμως που δεν είναι ακριβώς δικαίωμα και πάντως οφείλει να το εξηγήσει καθαρά είναι το γιατί καταπίνει αμάσητη και προβάλει την προπαγάνδα ενός άλλου κόμματος και μάλιστα του κυβερνώντος κόμματος.

Για… like; Για ευκολία στη δουλειά, καθότι ήταν δύσκολο να φτιάξει δικό της video ή να βρει φωτογραφία;

Όσο για το επιχείρημα τύπου “ας μην έδινε αφορμή να μας παίξει η Ομάδα Αλήθειας“, η παρατήρηση από στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι τα “παιδιά” της συγκεκριμένης ομάδας παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι διάφορες δηλώσεις των βουλευτών του Κινήματος, ακόμα και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Όλοι αυτοί… δικαίωμα έδωσαν; Από πότε είναι κριτές οι άνθρωποι της Ομάδας Αλήθειας;

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών: Δεν υπάρχει καμία εκδικητική διάθεση

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

Politico: Το ΝΑΤΟ ανησυχεί για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο λόγω Τουρκίας – Τι απαντά η Λευκωσία