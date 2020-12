Χαμός με «φτιαχτό» βίντεο της βασίλισσας Ελισάβετ - Προειδοποίηση για τα deepfakes (Video)

Την τεχνολογία deepfake χρησιμοποίησε το βρετανικό κανάλι Channel 4 για να φτιάξει ένα ψεύτικο βίντεο της βασίλισσας Ελισάβετ, προκειμένου να προειδοποιήσει για τους κινδύνους που κρύβει η τεχνολογία αυτή.

Τα deepfakes χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, προκειμένου να προσαρμόσουν πρόσωπα και εκφράσεις προσώπων και ατόμων σε ψευδείς ή τεχνητές συνθήκες και συχνά η απάτη είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί.

Έτσι, το Channel 4 κυκλοφόρησε ένα deepfake βίντεο της βασίλισσας Ελισάβετ, παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό χριστουγεννιάτικο μήνυμα στο οποίο η φωνή που ακούγεται ανήκει στην ηθοποιό Debra Stephenson.

«Στο BBC, δεν μπορούσα πάντα να μιλάω καθαρά και από την καρδιά μου. Επομένως, είμαι ευγνώμων στο Channel 4 που μου έδωσε την ευκαιρία να πω ό,τι μου αρέσει, χωρίς κανείς να βάλει λόγια στο στόμα μου» εμφανίζεται να λέει η βασίλισσα.

Στο πεντάλεπτο μήνυμα υπάχρουν αναφορές σε μια σειρά από αμφιλεγόμενα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ να φύγουν από Βρετανία για τις ΗΠΑ.

Επίσης, η «Ελισάβετ» μιλάει και για την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να εγκαταλείψει τα βασιλικά του καθήκοντα νωρίτερα μέσα στο έτος, μετά από συνέντευξη που έδωσε στο BBC για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

