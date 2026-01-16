Ποιους 5 γενναίους υπουργούς εννοεί ο Γεωργιάδης, ο Τασούλας και το συμβούλιο του Στέμματος, οι αποχωρήσεις από το ΠΑΣΟΚ και η «Κάθαρση» της Καρυστιανού

Καλημέρα σας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης την έριξε την Πέμπτη την αιχμή του (την εσωκομματική) και έβαλε όλη την κυβέρνηση να ψάχνεται.

Το «χτύπημα» από τον υπουργό Υγείας ήταν… «χειρουργικό»: Κλήθηκε να διευκρινίσει εάν μία προ ημερών κριτική του σε «άφωνους» υπουργούς, που «κρύβονται» στα δύσκολα, αφορούσε (μόνο) στον Νίκο Δένδια.

Και όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι το λέει σίγουρα για τον Δένδια, αλλά πρόσθεσε και σχεδόν όλο το υπουργικό: «Τι να κάνει όμως ο Μητσοτάκης, να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο υπουργικό Συμβούλιο»!

Και κει που ψάχναμε για τους «άφωνους», αποδείχθηκε ότι ήταν πιο εύκολο (καθότι θεαματικά λιγότεροι), να αναζητήσουμε τους πέντε που μπαίνουν μπροστά και δίνουν μάχες.

Τι έβγαλε το (απολύτως αξιόπιστο) ρεπορτάζ για το τους ποιους εννοεί ο Άδωνις, πέρα από τον εαυτό του; Σίγουρα τον Θάνος Πλεύρη, οπωσδήποτε τον Παύλο Μαρινάκη και βεβαίως τον Κωστή Χατζηδάκη! Για τον πέμπτο θα σας γελάσω, αλλά έχω μία υποψία ότι εννοεί τον Κικίλια.

Ο Τασούλας και το… συμβούλιο της Δημοκρατίας (Στέμματος, παλαιότερα)

Το «Συμβούλιο Δημοκρατίας» – πιο παλιά λεγόταν… συμβούλιο Στέμματος!!! – θυμήθηκε ο Κώστας Τασούλας.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς – η αρχή έγινε με τον Κώστα Καραμανλή – και όλοι ξαφνιάστηκαν!

Τι είδους πολιτική πρωτοβουλία είναι αυτή και, κυρίως, σε τι αποσκοπεί;

Έχει κάποιο πολιτικό ρόλο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που δεν έχουμε καταλάβει οι υπόλοιποι;

Η Ηρώδου Αττικού διαρρέει στους απορούντες ότι θέλει να αναβιώσει τρόπον τινά το Συμβούλιο Δημοκρατίας, που προβλεπόταν στο Σύνταγμα του 1974.

Μόνο που τότε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε πιο παρεμβατικές αρμοδιότητες, που του αφαιρέθηκαν με την αναθεώρηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985 – και δεν επανήλθαν ποτέ!

Ο Κώστας Τασούλας έχει άραγε στο μυαλό του να ασκεί εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονταν από προηγούμενο Σύνταγμα; Τόσα έχουμε δει, λέτε να το δούμε κι αυτό;

Ο πραγματικός λόγος της προεδρικής πρωτοβουλίας

Επί της ουσίας τώρα: Τα μόνα ενδιαφέροντα που μπορεί να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους 4 πρώην πρωθυπουργούς είναι τα εξής:

– Με τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά να συζητήσουν τα της γαλάζιας παράταξης, αλλά μόνο για χάρη της κοινής προέλευσής τους, όχι για να κάνει τον γεφυροποιό με το Μαξίμου. Δεν έχουν τέτοια διάθεση οι πρώην.

– Με τον Αλέξη Τσίπρα να πουν για τα ψηλά βουνά της Ηπείρου από την οποία έλκουν καταγωγή. Ωραίες ιστορίες έχουν τα μέρη αυτά.

– Με τον Γιώργο Παπανδρέου να ακούσει ιδέες για ταξίδια ανά τον κόσμο. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και καμιά περιοδεία στην ομογένεια ο κ. Τασούλας.

Όλα τα άλλα και κυρίως ότι μιλάει τώρα για να μπορεί να τους τηλεφωνήσει μετά σε τυχόν κυβερνητικό αδιέξοδο στη χώρα, μπας και προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, είναι μάλλον για να περνάει η ώρα…

Ο πραγματικός λόγος είναι μάλλον ότι θέλει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε Μητσοτάκη από τη μια και Καραμανλή, Σαμαρά από την άλλη. Μεσολαβητής δηλαδή, καθότι οι δύο πλευρές δεν μιλάνε απευθείας με τόσο κακές σχέσεις που έχουν εδώ και καιρό.

Το κρίσιμο είναι εάν ο Τασούλας το έκανε με την ώθηση του Μαξίμου ή ήταν εντελώς δική του ιδέα;

Επέτειος πράσινων μεγαλείων

Στα Πασοκικά, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν εκδηλώσεις, πάρτυ, συγκεντρώσεις και μία επέτειο, που θυμίζει πικρά τη ρήση «περασμένη μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις»: Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη νίκη του Κώστα Σημίτη στη μάχη διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου – 18 Ιανουαρίου του 1996. Μία νίκη που διατήρησε το ΠΑΣΟΚ για μία επιπλέον 8ετία στη διακυβέρνηση της χώρας.

Μάχη για τη δεύτερη θέση

Στη σημερινή συγκυρία λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές – αυτή είναι η πραγματικότητα.

Το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί κι ας λέει η Χαριλάου ότι ήταν φευγάτοι από καιρό.

Επιπλέον αναλίσκεται στο πώς θα διασωθούν τα στελέχη, πώς θα φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια και τι ισορροπίες θα διαμορφωθούν για την προσωπική επιβίωση ενός εκάστου.

– Μαθαίνω ότι κακός χαμός γίνεται στα νότια προάστια. Κυρίως εξαιτίας των ανατροπών που φέρνει εκεί η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου. Αλλά και επειδή υπήρξαν κάτι περίεργα, όπως ο τορπιλισμός της υποψηφιότητας, που ετοίμαζε ο Χρήστος Κακλαμάνης. Νομικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη, ο γιος του Απόστολου, είδε να μην εκλέγεται καν στο διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μετά από αυτό ανέκρουσε πρύμνα που λένε και εγκατέλειψε την ιδέα της καθόδου στις βουλευτικές εκλογές.

Κάθαρση

Μία λέξη θα ακούτε, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όλο και πιο συχνά από την Μαρία Καρυστιανού: «Κάθαρση». Μελετημένα ή από ένστικτο, φαίνεται να έχει επιλέξει τη λέξη, που κάνει ίσως το μεγαλύτερο γκελ στην κοινή γνώμη: Ποσοστό άνω του 80% στις μετρήσεις κοινής γνώμης μιλά για την ανάγκη «κάθαρσης».

