Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη – Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

Αδιανόητη ασέβεια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη επιδεικνύει ιδιοκτήτης καφενείου στην Πελοπόννησο ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του αείμνηστου παρουσιαστή που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή για να διαφημίσει το μαγαζί του.

Συγκεκριμένα, σε εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Παπαδάκης απεικονίζεται -μέσω φωτογραφίας ΑΙ- να βρίσκεται στον «Παράδεισο», κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Όπως ήταν λογικό, η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με τους χρήστες διαδικτύου να κάνουν λόγο για προσβολή της μνήμης του δημοσιογράφου.

Το θέμα προβλήθηκε στο Πρωινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά στον αέρα της εκπομπής, χαρακτηρίζοντας -δικαιολογημένα- την ενέργεια του ιδιοκτήτη του καταστήματος ανήθικη και διαστροφική, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και η Δέσποινα Καμπούρη να επισημαίνουν ότι εκτός των άλλον πρόκειται για μια πράξη μηνύσιμη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, Διονύσης Σωτηρόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση, μιλώντας ζωντανά στο Πρωινό και από τα λεγόμενά του θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει αντιληφθεί καν τη σοβαρότητα του θέματος…

«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενημερώνοντας ότι μετά τις αντιδράσεις απέσυρε την εν λόγω διαφήμιση.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατάστημα είχε κάνει παρόμοια διαφήμιση και με τον Πάπα Φραγκίσκο…

