search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 13:00
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.01.2026 11:08

Αδιανόητη ασέβεια από καφετζή στη Μεσσήνη για τον Γιώργο Παπαδάκη – Το ξέσπασμα του Λιάγκα (Video)

12.01.2026 11:08
papadakis-giorgos-new

Αδιανόητη ασέβεια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη επιδεικνύει ιδιοκτήτης καφενείου στην Πελοπόννησο ο οποίος χρησιμοποίησε το όνομα του αείμνηστου παρουσιαστή που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή για να διαφημίσει το μαγαζί του.

Συγκεκριμένα, σε εικόνα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Παπαδάκης απεικονίζεται -μέσω φωτογραφίας ΑΙ- να βρίσκεται στον «Παράδεισο», κρατώντας καφέ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Όπως ήταν λογικό, η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, με τους χρήστες διαδικτύου να κάνουν λόγο για προσβολή της μνήμης του δημοσιογράφου.

Το θέμα προβλήθηκε στο Πρωινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να ξεσπά στον αέρα της εκπομπής, χαρακτηρίζοντας -δικαιολογημένα- την ενέργεια του ιδιοκτήτη του καταστήματος ανήθικη και διαστροφική, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και η Δέσποινα Καμπούρη να επισημαίνουν ότι εκτός των άλλον πρόκειται για μια πράξη μηνύσιμη.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, Διονύσης Σωτηρόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση, μιλώντας ζωντανά στο Πρωινό και από τα λεγόμενά του θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει αντιληφθεί καν τη σοβαρότητα του θέματος…

«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ενημερώνοντας ότι μετά τις αντιδράσεις απέσυρε την εν λόγω διαφήμιση.

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατάστημα είχε κάνει παρόμοια διαφήμιση και με τον Πάπα Φραγκίσκο…

Διαβάστε επίσης:

«Πρωίαν σε Είδον»: Εκτός εκπομπής σήμερα ο Φώτης Σεργουλόπουλος – Όσα είπε η Τζένη Μελιτά (Video)

Η Meta καλεί την Αυστραλία να επανεξετάσει την απαγόρευση των social media στους κάτω των 16 – Μπλοκ σε 544.000 λογαριασμούς

Τηλεθέαση Σαββάτου: Alpha και Mega μοιράστηκαν τις πρωτιές – Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

fisikotherapeutis
ΥΓΕΙΑ

ΠΦΣ: «Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των φυσικοθεραπευτών των δημοσίων νοσοκομείων»

alterlife
ADVERTORIAL

Η ALTERLIFE πιστοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work® – Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:59
giorgos_ouranos_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η «κοινωνική απάθεια» στην Ευρώπη του 21ου αιώνα!

SEKPY photo_M.Moustakas
BUSINESS

Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα

halfnote
ADVERTORIAL

Φένια Παπαδόδημα και Human Touch έρχονται στο Half Note Jazz Club

1 / 3