12.01.2026 10:12

«Πρωίαν σε Είδον»: Εκτός εκπομπής σήμερα ο Φώτης Σεργουλόπουλος – Όσα είπε η Τζένη Μελιτά (Video)

12.01.2026 10:12
melita-new

Εκτός εκπομπής είναι σήμερα (12/1) ο Φώτης Σεργουλόπουλος με την Τζένη Μελιτά να καλημερίζει μόνη τους τηλεθεατές του «Πρωίαν Σε Είδον».

Χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους λόγους απουσίας του συνεργάτη της, η παρουσιάστρια επισήμανε ότι αύριο θα βρίσκεται κανονικά στο πόστο του.

«Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε, με χαμόγελα, ηρεμία και ζεστή καρδιά, γιατί έξω το έχει το κρυάκι του. Έχουμε βάλει σόμπες και στο καμαρίνι. Θα έχουμε μια ωραία εκπομπή. Ο Φώτης μας λείπει για προσωπικούς λόγους, αύριο θα είναι εδώ στην παρέα μας, εννοείται» είπε η παρουσιάστρια κατά την έναρξη της εκπομπής.

1 / 3