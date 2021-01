Θρήνος στην παγκόσμια κοινότητα Tetris: Νεκρός ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Jonas Neubauer (Video)

«Δύσκολη» μέρα για τους μανιακούς του αγαπημένου παιχνιδιού Tetris είναι η σημερινή. Όπως έγινε γνωστό, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Jonas Neubauer, πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

«Με βαριά καρδιά μεταφέρουμε τα τρομερά νέα ότι ο Jonas απεβίωσε από ένα ξαφνικό ιατρικό επείγον. Ήταν ο καλύτερος. Είμαστε συντετριμμένοι, συγκλονισμένοι από θλίψη, και ήδη μας λείπει πολύ. Πληροφορίες θα ακολουθήσουν όταν γίνουν διαθέσιμες».

Με αυτόν τον μήνυμα έγινε αρχικά γνωστή η είδηση από τον λογαριασμό του Neubauer στο Twitter.

Όπως αναφέρει το IGN, ο επίσημος λογαριασμός του Tetris στο Twitter έγραψε σε σχετική ανάρτηση για τον θάνατου του Neubauer:

«Αυτή είναι μια τεράστια απώλεια για διάφορους λόγους. Ο Jonas Neubauer ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες Tetris όλων των εποχών σε δεξιότητα, πνεύμα και καλοσύνη. Οι καρδιές μας πηγαίνουν στην οικογένεια και τους φίλους του, και σε ολόκληρη την κοινότητα του Tetris, καθώς όλοι θρηνούμε το θάνατό του».

We are heartbroken to share that Jonas Neubauer, 7-time CTWC champion, passed away suddenly on Jan 4.



We could have never asked for a greater champ, role model, and friend. Jonas, we miss you, we love you, and we thank you for inspiring us to always be our best. Rest in peace. pic.twitter.com/CaaGgd4ZY3