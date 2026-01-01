Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο μωρό του έτους στα Χανιά

Το πρώτο μωρό του έτους που γεννήθηκε στα Χανιά είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το κοριτσάκι, βάρους 2.580 γραμμαρίων, γεννήθηκε με καισαρική τομή σε ιδιωτική κλινική, στις 8.50 σήμερα το πρωί.

