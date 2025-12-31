Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 27χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της πόλης – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στα Χανιά από την ξαφνική απώλεια μιας 27χρονης γυναίκας την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μιλώντας στο cretalive.gr, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε αρχικά στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας.

Σύντομα, όμως, η κατάσταση της υγείας της νεαρής γυναίκας επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

