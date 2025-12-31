search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.12.2025 20:13

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 27χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της πόλης – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

31.12.2025 20:13
nosokomeio-xania-new

Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία στα Χανιά από την ξαφνική απώλεια μιας 27χρονης γυναίκας την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Όπως ανέφερε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μιλώντας στο cretalive.gr, η νεαρή γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υψηλού πυρετού και νοσηλεύτηκε αρχικά στην Παθολογική Κλινική, όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της αντιμετώπισε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην Καρδιολογική Κλινική, όπου αρχικά καταγράφηκε βελτίωση της κλινικής της εικόνας.

Σύντομα, όμως, η κατάσταση της υγείας της νεαρής γυναίκας επιδεινώθηκε και η 27χρονη κατέληξε.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ιατροί έχουν ζητήσει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

Ξανανοίγει ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι αντιφάσεις και η οικιακή βοηθός που εμφανίστηκε από το πουθενά

Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Την εντόπισε η μητέρα της λιπόθυμη, εξετάζεται αν έπεσε θύμα κακοποίησης

Πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν» στα μπλόκα ενόψει κλιμάκωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στους Αγίους Θεοδώρους – 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο

roumelioti-katsoulis
LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

enfia_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

serres-exafanisi-purosbestiki-dioikitis
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη - «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025 22:22
emanuel-macron
ΚΟΣΜΟΣ

«Να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Μακρόν

thessaloniki-kokaini-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μπέρδεψε ένα ισραηλινό γεράκι με τον αμερικανικό φαλακρό αετό, καταγγέλλοντας «τη ζημιά από τις ανεμογεννήτριες»

1 / 3