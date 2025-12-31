Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Την εντόπισε η μητέρα της λιπόθυμη, εξετάζεται αν έπεσε θύμα κακοποίησης

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση ενός 13χρονου κοριτσιού, το οποίο διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία σε λιπόθυμη κατάσταση, μετά από χρήση χασίς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης, 30/12, όταν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνοδεία της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, η 13χρονη νωρίτερα είχε βγει ραντεβού, μαζί με μία φίλη της και δύο νεαρούς.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε πως η ανήλικη είχε κάνει χρήση χασίς, με τον κ. Γιαννάκο να αναφέρει στην εκπομπή Live News πως η μητέρα της 13χρονης είπε πως την εντόπισε λιπόθυμη, χάρη σε μία εφαρμογή που είχε στο κινητό της.

Το κορίτσι, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε πως δεν θυμόταν ποιος την προμήθευσε με τα ναρκωτικά, ενώ πέρασε και από ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Το ραντεβού με δύο νεαρούς και τα κενά μνήμης του κοριτσιού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 13χρονη και η φίλη της επικοινωνούσαν μέσω social media με δύο νεαρούς Αιγύπτιους και έκλεισαν ραντεβού μαζί τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στο σπίτι των νεαρών και έκαναν χρήση κάνναβης, με τη 13χρονη να χάνει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια να έχει κενά μνήμης.

Η μητέρα του κοριτσιού, αφού την εντόπισε, προχώρησε σε καταγγελία στην ΕΛΑΣ.

