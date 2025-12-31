Πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν» στα μπλόκα ενόψει κλιμάκωσης

Αλλαγή χρονιάς στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Τα αγροτικά μπλόκα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει και της πανελλαδικής συνάντησης των αγροτών στα Μάλγαρα.

Την ίδια ώρα, ομάδα αγροτών από τη Χαλκιδική που διαφωνεί με την πρόταση για διάλογο, αποχώρησε από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και κατήγγειλε παρασκηνιακές επαφές με την κυβέρνηση.

Στη Νίκαια, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο της εθνικής οδού, όπου για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων θα αλλάξουν τον χρόνο δίπλα στα τρακτέρ τους.

Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συγκεντρώθηκε κόσμος, με μουσική και φαγητό, ενώ αλλάζουν χρονιά μαζί με τις οικογένειές τους. Υπάρχει φαγητό και μουσική καθώς οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους αναμένοντας τις οικογένειές τους αλλά και όσους συμπατριώτες το επιθυμούν να γιορτάσουν μαζί τους την αλλαγή του χρόνου.

Η κυκλοφορία δεν διεξάγεται μέσα από το μπλόκο της Νίκαιας, ούτε από τον αυτοκινητόδρομο Ε65, με την Τροχαία να έχει απαγορεύσει τη διέλευση. Ωστόσο, η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά μέσω των παρακαμπτήριων δρόμων, τους οποίους οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να κλείσουν, ούτε συμβολικά.

Μέχρι και την Παρασκευή, ο αργότερο το Σάββατο, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στο μπλόκο, προκειμένου να καταλήξουν σε συγκεκριμένη εισήγηση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 50 μπλόκων από όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, όσο η κυβέρνηση δεν δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους, δεν υπάρχει λόγος ούτε για διάλογο ούτε για επιστροφή στα χωράφια. Υποστηρίζουν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η αγροτική παραγωγή δεν είναι βιώσιμη και προειδοποιούν πως η χώρα κινδυνεύει με απώλεια διατροφικής επάρκειας και σημαντικών εσόδων από καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μετά τις γιορτές, στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων όλων των μπλόκων.

Στο Κάστρο Βοιωτίας η κυκλοφορία παραμένει ανοιχτή, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς που κινούνται από και προς την Αθήνα. Συγκεκριμένα, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα παραμένει σε λειτουργία, με τους αγρότες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη μετακίνηση των οδηγών.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω παράκαμψης στο ύψος του Μαρτίνου, περίπου 8 χιλιόμετρα πριν από το μπλόκο.

Οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί ως έχει, μέχρι να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Όπως και στη Νίκαια, έτσι και στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους. Από αργά το απόγευμα αναμένεται να συγκεντρωθούν οι συγγενείς τους, να ανάψουν φωτιές, να ψήσουν φαγητό και να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου με μουσική, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο.

Οι φωτιές έχουν ήδη ανάψει, τόσο για ζεστασιά όσο και για προετοιμασία της βραδιάς, με τους αγρότες να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένουν στον δρόμο του αγώνα.

Στα διόδια των Μαλγάρων η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά παρά το γεγονός ότι το μπλόκο βρίσκεται στο σημείο περίπου έναν μήνα. Ανοιχτές παραμένουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα, χωρίς καθυστερήσεις καθώς τα αυτοκίνητα περνούν από τα διόδια χωρίς στάση.

Ο λόγος είναι η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εγνατίας Οδού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα σήμερα η διέλευση να γίνεται δωρεάν σε όλα τα διόδια της Εγνατίας.

Γενικότερα, στην Κεντρική Μακεδονία δεν καταγράφονται προβλήματα στη διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα. Δεν υπάρχουν εκτροπές κυκλοφορίας ούτε στον κόμβο του Σελίου ούτε στα Βίλια, όπου έχει δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ομαλή κίνηση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Δήμο Δέλτα, οι οποίοι, όπως και οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα, θα αλλάξουν τον χρόνο στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Κυριακή, καθώς εδώ στα Μάλγαρα θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι η Πανελλαδική Σύσκεψη των αγροτών. Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ οι ίδιοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες μορφές κινητοποιήσεων, κάνοντας λόγο ακόμη και για «εκπλήξεις».

Ανοιχτός ο Προμαχώνας παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες του μπλόκου αυτού τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Τι ισχύει για το τελωνείο Ευζώνων

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για τα μπλόκα των αγροτών και πού δημιουργείται πρόβλημα, ενημερώνει για τους λόγους των εκτροπών κυκλοφορίας που κάνει η Τροχαία, ενώ προτείνει εναλλακτικές διαδρομές με χάρτες, που μπορούν να ακολουθούν οι πολίτες οι οποίοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, προς Αθήνα.

Παράλληλα η έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η εικόνα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, με το μπλόκο των αγροτών στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, όπου γινόταν εκτροπή των οχημάτων από το Μαρτίνο, κατά την επιστροφή από την έξοδο των Χριστουγέννων, με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει μετά τις διαμαρτυρίες, καταγγελίες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες η Τροχαία είναι αυτή που κλείνει το δρόμο και όχι τα τρακτέρ. Σχετικά με αυτά, η ΕΛΑΣ διευκρινίζει τα εξής:

«Αναφορικά με το Κάστρο Βοιωτίας, σημείο για το οποίο χρήστες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρουν την ύπαρξη εκτροπών χωρίς παρουσία αγροτών ή γεωργικών ελκυστήρων, διευκρινίζεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας δεν πραγματοποιείται στο ίδιο το σημείο του αγροτικού μπλόκου, αλλά περίπου οκτώ (8) χιλιόμετρα νωρίτερα, και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ανισόπεδου Κόμβου Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα, για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η κίνηση εκτρέπεται από τη χιλιομετρική θέση 125,770 (Α/Κ Μαρτίνου) έως τη χιλιομετρική θέση 114,815 (Α/Κ Κάστρου), μέσω του παραδρόμου του αυτοκινητοδρόμου, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργεί στους διερχόμενους την εσφαλμένη εντύπωση πλήρους αποκλεισμού της οδού. Στην πραγματικότητα, όμως, αποσκοπεί στην αποφυγή εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς η διέλευση οχημάτων από το σημείο του μπλόκου θα απαιτούσε συνεχείς ελιγμούς για την αποφυγή γεωργικών μηχανημάτων, πεζών διαμαρτυρόμενων και πρόχειρων κατασκευών που βρίσκονται επί του οδοστρώματος».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης: «Από την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι απολύτως συνδεδεμένες με την ύπαρξη γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, καθώς και πεζών επί του οδοστρώματος. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αποτροπή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δεν αποσκοπούν στον αυθαίρετο αποκλεισμό οδών, αλλά στη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας».

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Σε ό,τι αφορά το μπλόκο του Κάστρου, η Αστυνομία αναφέρει ότι, πέραν της ρύθμισης στο Μαρτίνο, οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν και άλλες εναλλακτικές διαδρομές προς Αθήνα, ως εξής:

1) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Ημικόμβο (Η/Κ) Ανθήλης και κινούμενοι μέσω Μπράλου, Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ορχομενού να εισέρχονται στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Κάστρου.

2) Έξοδος από τον Αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Αταλάντης και κινούμενοι μέσω Αταλάντης και Ορχομενού, να εισέλθουν στον Α/Κ Κάστρου.

Για τις συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές η ΕΛΑΣ δίνει στη δημοσιότητα και σχετικούς χάρτες.

Σημειώνει επίσης ότι ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα σημεία της επικράτειας όπου βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές κινητοποιήσεις (αναλυτικά τα σημεία είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/ )

Προσοχή λόγω επιδείνωσης του καιρού

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας τονίζεται ότι, σύμφωνα με τα δελτία πρόγνωσης καιρού, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδίως σε σημεία με περιορισμένο πλάτος κυκλοφορίας και αυξημένη παρουσία εμποδίων.

Λόγω της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων, η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση και την επιστροφή τους και, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρονικής μετατόπισης της επιστροφής τους, ιδίως την Κυριακή, κατά την οποία αναμένεται ο κύριος όγκος επιστροφών.

«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να λαμβάνει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση του Αρχηγείου.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυμα Καρυστιανού για το 2026: «Αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά το λαμπρό μέλλον»

Δήμος Αθηναίων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι για το 2026

Διακοπή ρεύματος σε Σεπόλια και Πεντέλη