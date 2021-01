Ολλανδία: Άγρια επεισόδια διαδηλωτών και αστυνομίας μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας (Videos)

Συγκρούσεις με αστυνομικούς και λεηλασίες ξέσπασαν την Κυριακή σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας, σύμφωνα με πολλά ολλανδικά μέσα ενημέρωσης και με αξιωματούχους τοπικών αρχών.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τουλάχιστον μία αύρα εκτόξευσης νερού υπό πίεση, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θεάθηκαν στη Μουζέουμπλαϊν, μια πλατεία στο κέντρο του Άμστερνταμ όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες διαδηλωτές, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NOS.

Ο δήμος της πόλης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έχουν συλληφθεί περίπου 100 διαδηλωτές, εκτιμώντας ότι στην κινητοποίηση συμμετείχαν 1.500 άνθρωποι.

Στην Αϊντχόβεν, στη νότια Ολλανδία, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν ένα πλήθος πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Omroep Brabant

Πολλά οχήματα πυρπολήθηκαν, ενώ εμπορικά καταστήματα και ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Αϊντχόβεν λεηλατήθηκαν, μετέδωσε το κανάλι.

«Τουλάχιστον 30 άνθρωποι συνελήφθησαν», ανέφερε η αστυνομία, η οποία δεν είχε στη διάθεσή της στοιχεία για τυχόν τραυματισμούς.

Η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων NS κάλεσε τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, καθώς τα δρομολόγια των τρένων διακόπηκαν λόγω των επεισοδίων.

JUST IN - Violent anti-lockdown protests in several cities in the #Netherlands, protesters set fire to a police motorcycle in The Hague.pic.twitter.com/YSlLGFB5Iu