Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (Κηφισιά – Πειραιάς), σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Παράλληλα, στη Γραμμή 7 του Τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά) έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας, με μόνη εξαίρεση τη στάση «Ασκληπιείο Βούλας», η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας.
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Ελληνική Αστυνομία σε διάφορα σημεία της Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
