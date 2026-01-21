search
21.01.2026 23:19

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

tram vroxi

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό (Κηφισιά – Πειραιάς), σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, στη Γραμμή 7 του Τραμ (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά) έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας, με μόνη εξαίρεση τη στάση «Ασκληπιείο Βούλας», η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Ελληνική Αστυνομία σε διάφορα σημεία της Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
  • Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
  • Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας
  • Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη
  • Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης
  • Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας
  • Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους
  • Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Πειραιώς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Σωκράτους στο ρεύμα προς Βούλα
  • Στην οδό Αγίου Ανδρέα από το ύψος της οδού Καρπάθου έως την οδό Αγ. Μαρίνας στην Νέα Μάκρη
  • Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα
  • Στη λεωφόρο Λαυρίου από του ύψος του Λαυρίου έως το Μαρκόπουλο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

