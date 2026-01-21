search
21.01.2026 23:36

Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Χέρτζογκ στο Νταβός: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η Ανατολική Μεσόγειος

21.01.2026 23:36
kimberly davos

Στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός βρίσκεται η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία στο περιθώριο των εργασιών είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για την περιοχή.

Αμερικανική προτεραιότητα η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής.

Στο επίκεντρο το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ισαάκ Χέρτζογκ «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο «ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών» και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η ευημερία των λαών της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι η προώθηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

