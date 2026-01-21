Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Χέρτζογκ στο Νταβός: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η Ανατολική Μεσόγειος

Στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός βρίσκεται η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία στο περιθώριο των εργασιών είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης για την περιοχή.

Αμερικανική προτεραιότητα η ενεργειακή και αμυντική συνεργασία

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της περιοχής.

Στο επίκεντρο το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ισαάκ Χέρτζογκ «εξαιρετική», σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο «ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών» και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλιστούν η ασφάλεια και η ευημερία των λαών της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στόχος είναι η προώθηση πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Strengthening energy and security cooperation in the Eastern Mediterranean is a U.S. priority. I had an excellent meeting with @IsraelPresident Isaac Herzog to discuss @POTUS’s historic peace plan and ways to bring safety and prosperity to the people of this region. 🇺🇸 🇬🇷 🇮🇱 pic.twitter.com/inR7i3C6gQ January 21, 2026

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»