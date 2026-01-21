Κακοκαιρία: Συναγερμός στη Βάρη – Τουλάχιστον τρεις εγκλωβισμένοι

Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από κλήσεις για παράλληλα περιστατικά στην οδό Αιγαίου στη Βάρη λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, οδηγοί δύο αυτοκινήτων είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι – χωρίς να διευκρινίζεται αν έχουν και συνοδηγούς – ενώ μία γυναίκα είναι πάνω σε ένα δέντρο και δεν μπορεί να κατέβει.

Διαβάστε επίσης:

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ανάφλεξη ΙΧ στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού