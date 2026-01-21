Κακοκαιρία: Συναγερμός στη Βάρη – Τουλάχιστον τρεις εγκλωβισμένοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από κλήσεις για παράλληλα περιστατικά στην οδό Αιγαίου στη Βάρη λόγω της κακοκαιρίας.
Συγκεκριμένα, οδηγοί δύο αυτοκινήτων είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι – χωρίς να διευκρινίζεται αν έχουν και συνοδηγούς – ενώ μία γυναίκα είναι πάνω σε ένα δέντρο και δεν μπορεί να κατέβει.
